В Японии введут налог на выезд

В Японии приняли законопроект о введении налога на выезд из страны. Он вступит в силу 7 января 2019 года. Согласно ему все путешественники - как граждане страны, так и туристы - будут вынуждены, покидая Японию на самолете или корабле, заплатить налог.

Речь идет о 1000 иен (около 9 долларов США).

Чиновники подсчитали, что такая пошлина будет ежегодно приносить в казну около 60 млрд долларов. Благодаря этим средствам будуть развивать инфраструктуру и улучшать уровень услуг в стране.

Нововведение не будет распространяться на детей до 2 лет и транзитных путешественников, которые успеют покинуть Японию в течение 24 часов.