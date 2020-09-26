ТОП-5 новин Obozrevatel | 39 тиждень, 2020

ТАЄМНА ІНАВГУРАЦІЯ У Білорусі відбулась Інавгурація незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляють білоруські ЗМІ. На церемонію запросили кілька сотень людей. Церемонія стала несподіванкою для журналістів, політиків та дипломатів. Про її початок дізнались тільки тоді, коли кортеж Лукашенка проїхав перекритими центральними вулицями Мінська до Палацу незалежності. Після таємної інавгурації, білоруська опозиція закликала людей до безстрокової акції непокори.

САМОГУБСТВО В СТОЛИЧНІЙ ЛІКАРНІ Двоє чоловіків наклали на себе руки у Київській міській клінічній лікарні №4 де надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.

З ХАРКІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ МЕДИКИ Критична ситуація склалася у Харківській міській лікарні №25. З установи звільняються медсестри, санітарки, на межі звільнення і лікарі. Сюди стали привозити пацієнтів із COVID-19, але лікарня виявилася неготовою до такого напливу пацієнтів. Відтак, 25 лікарів одночасно написали заяви про звільнення.

НАД УКРАЇНОЮ КРУЖЛЯЛА АВІАЦІЯ НАТО Над Києвом кружляла важка авіація НАТО - конвертоплани Ospray. Найкраще повітряні маневри було видно біля Арки Дружби народів і над Дніпром. Також за польотами можна було поспостерігати в інших містах. Натівці піднялися у повітря над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами.

НОВА КОМІСІЯ З АЗАРТНИХ ІГОР Кабмін затвердив постанову про комісію з азартних ігор в Україні. До неї увійдуть 230 працівників. Офіс побудують на бульварі Лесі Українки.