В Україні створять комісію з азартних ігор: Кабмін зробив останній крок

В Україні створять комісію, яка регулюватиме ринок азартних ігор і лотерей. Постанову про це ухвалив Кабмін.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у середу, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі. Відповідно до документа, буде створено комісію та затверджено її положення. Вона працюватиме в Києві на бульварі Лесі Українки, 26. До її складу ввійдуть 230 працівників, зокрема голова та шість членів комісії (один із них – заступник).
"Ці зміни зумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", – уточнив Немчінов.
Які завдання комісії
виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері;
отримання та розгляд заяв із документами, повідомленнями, подання яких до органу ліцензування передбачено законом;
за результатом їхнього розгляду комісія ухвалює рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову у видачі ліцензій;
переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково;
розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковано документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.
Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом може бути призначено російського бізнесмена Бориса Баума, який наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
15 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський показав структуру Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в Україні.