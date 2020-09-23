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В Україні створять комісію з азартних ігор: Кабмін зробив останній крок

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
3,2 т.
В Україні створять комісію з азартних ігор: Кабмін зробив останній крок

В Україні створять комісію, яка регулюватиме ринок азартних ігор і лотерей. Постанову про це ухвалив Кабмін.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у середу, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі. Відповідно до документа, буде створено комісію та затверджено її положення. Вона працюватиме в Києві на бульварі Лесі Українки, 26. До її складу ввійдуть 230 працівників, зокрема голова та шість членів комісії (один із них – заступник).

"Ці зміни зумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", – уточнив Немчінов.

Які завдання комісії

  • виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері;

  • отримання та розгляд заяв із документами, повідомленнями, подання яких до органу ліцензування передбачено законом;

  • за результатом їхнього розгляду комісія ухвалює рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову у видачі ліцензій;

  • переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково;

  • розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Рішення Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

  • Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.

  • Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.

  • У мережі опубліковано документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.

  • Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.

  • У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.

  • Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.

  • 2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

  • 4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.

  • Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом може бути призначено російського бізнесмена Бориса Баума, який наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

  • 15 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський показав структуру Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в Україні.

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