Над Києвом пролетіла авіація НАТО. Яскраві фото та відео

У середу, 23 вересня, над Києвом пролетіла важка американська авіація – конвертоплани Ospray, через які уже в багатьох містах України виник ажіотаж.

Як повідомила пресслужба посольства США в Україні на сторінці у Facebook, незвичні літальні апарати найкраще було видно о 12:30 біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У повідомленні також наголосили, що в цей же час можна було спостерігати за польотами MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

Тим часом у коментарях під дописом мешканці Києва охоче ділилися своїми фото та відео, на яких встигли зафільмувати проліт конвертопланів над українською столицею. Також видовищними кадрами поділився на особистому Telegram-каналі журналіст Ігор Соловей.

"Конвертоплани армії США над Києвом. По-перше, це красиво. По-друге, за поребриком знову вибухнуть п*кани", – пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: