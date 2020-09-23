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Над Києвом пролетіла авіація НАТО. Яскраві фото та відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
12,7 т.

  • Найкраще повітряні маневри було видно біля Арки Дружби народів та над Дніпром

  • Тим часом над ще 5 містами України промчали

    MC130J

  • Очевидці похизувалися захопливими кадрами

Важка авіація США пролетіла над Києвом. Джерело: Facebook посольства США в Україні

У середу, 23 вересня, над Києвом пролетіла важка американська авіація – конвертоплани Ospray, через які уже в багатьох містах України виник ажіотаж.

Як повідомила пресслужба посольства США в Україні на сторінці у Facebook, незвичні літальні апарати найкраще було видно о 12:30 біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У повідомленні також наголосили, що в цей же час можна було спостерігати за польотами MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

Американські Osprey над столицею України.

Посольство США в Україні

Тим часом у коментарях під дописом мешканці Києва охоче ділилися своїми фото та відео, на яких встигли зафільмувати проліт конвертопланів над українською столицею. Також видовищними кадрами поділився на особистому Telegram-каналі журналіст Ігор Соловей.

Кияни встигли побачити літаки НАТО над Дніпром.
Конвертоплани армії США беруть участь в навчаннях "Об'єднані зусилля".

"Конвертоплани армії США над Києвом. По-перше, це красиво. По-друге, за поребриком знову вибухнуть п*кани", – пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївНАТО
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