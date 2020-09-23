Лукашенко таємно вступив на посаду президента

У Білорусі у середу, 23 вересня, відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляє видання TUT.BY, церемонія в Палаці незалежності, офіційній резиденції глави держави, почалася без анонса і телетрансляції.

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення "президента".

Відзначимо, що дата церемонії до останнього трималася в таємниці. Про "інавгурацію" Лукашенка не знали навіть члени білоруського уряду.

Вранці 23 вересня до Палацу незалежності стягнули силовиків і військових.

Вибори президента у Білорусі відбулися 9 серпня. Їх результати – під питанням і не визнані ЄС та Україною. За даними ЦВК, переміг Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Разом з тим опозиція не згодна з результатами виборів і проводить акції протесту.

У перші дні акції придушувалися силовиками, відносно протестувальників, не згодних з результатами, застосовували сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети, гумові кулі. За офіційними даними, за перші дні понад 6,7 тисяч осіб було затримано. Влада офіційно підтвердила загибель трьох учасників протесту. При цьому прихильники Лукашенка також проводять акції на його підтримку.

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