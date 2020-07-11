Стаховському дуже шкода Усика і Ломаченка через Росію: потрібно було більше книг читати

Першій ракетці України Сергію Стаховському дуже шкода, що Усик і Ломаченко не хочуть читати більше книжок і різних міжнародних видань, щоб змінити свою позицію з приводу Росії.

Тенісист здивований, що люди, які мають такий широкий кругозір, подорожують по світу, і бачать життя за кордоном, мають таке мислення.

"Мені дуже шкода таких людей, тому що потрібно було більше читати книг, читати міжнародну пресу. Якось цікавитися географією та історією своєї країни, щоб потім мислення було більш-менш адекватним. У цьому найбільша проблема", – сказав тенісист в ефірі радіо "Новое врємя".

За словами Стаховського, він не розуміє, як боксери можуть розповідати про мир, коли насправді Російська православна церква є політичним інструментом.

"Ми розуміємо, що РПЦ не відокремлена від держави і це реальна політична сила, яка підтримує позицію агресора. А ми будемо розповідати, що це все фігня, наприклад, що коронавірус – фігня, і треба йти молитися... Ну да, окей", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець" за "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора) і маніпуляції суспільно значущою інформацією".