Усик і Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик і чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".
Прем'єра відбулася на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустель".
Крім українських боксерів у зйомках взяли участь російські спортсмени: боксер Олександр Трубніков і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.
"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богові, вірі, вітчизні", – йдеться в описі під відео.
У цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями в своєму Instagram.
Це викликало велике невдоволення серед пiдписникiв боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.
Відреагував на відео і відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятськi танкісти.
Тренер Олександра Усика Сергій Лапін став на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.
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