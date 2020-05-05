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6 травня • оновлено в 07:25
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Усик і Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву

5.4т
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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик і чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустель".

Крім українських боксерів у зйомках взяли участь російські спортсмени: боксер Олександр Трубніков і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.

"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богові, вірі, вітчизні", – йдеться в описі під відео.

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Галицький Данило
Галицький Данило
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