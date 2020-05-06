"Мені байдуже": Усик рішуче висловився про дружбу з росіянами

Український боксер Олександр Усик заявив, що не збирається припиняти дружбу з росіянами, незважаючи на критику і образи.

"З хлопцями, які живуть в Москві, ми раніше разом тренувалися, пили чай з одного кухля і їли кашу з однієї миски. А зараз, бачте, хтось ділить портфелі, а я повинен ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати. Мені без різниці, що мене хейтять або обзивають. У мене є своя сформована думка. Я не маленький хлопчик, мені не 12 років", – сказав Усик в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

Олександр Усик

Боксер також додав, що прислухається до думки людей, які його добре знають. А на тих, хто "дивиться на нього по телевізору" і критикує, він уваги не звертає.

"Я нікому нічого не винен, нічого ні в кого не краду, заробляю своєю працею. Чому повинен слухати думку того, хто мене засуджує або намагається нав'язати свою думку? Ось Анатолій Ломаченко може мені щось сказати, адже він мене виховав. А хтось інший, хто мене ні разу не бачив, а просто по телику подивився на мене і йому не подобається те, що мені подобається? Та Господи – дай їм сил", – підсумував українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

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