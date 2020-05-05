Головна Новини
6 травня • оновлено в 07:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Мені сказали, що воює з Україною": Ломаченко висловився про єдність із Росією

17.4т
Читати матеріал російською

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

"У мене дуже багато друзів у Росії, у мене родичі в Росії є. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, з усіма дружу і підтримую стосунки, і я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові", – заявив Ломаченко у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" на Youtube-каналі "Корсунська пустель".

Відзначимо, що Ломаченко 19 квітня опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну й українців з Великоднем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
318
69
Смішно
4
Цікаво
84
Сумно
108
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
А,я то думал,что великий спортсмен непременно должен быть патриотом своей страны..Печально.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Кто же тебе виноват, что элементарные вещи в голове не укладываются? Ты же сам и виноват, нечего было башку под удары подставлять. А теперь что ж, живи, убогий.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Белявцева Владислава
Белявцева Владислава
В голове не укладывается потому, что в ней нет мозга.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку