"Час вичерпано": Володимир Кличко записав останнє звернення до українців

Прославлений український боксер Володимир Кличко поставив крапку в темі з аналізами Петра Порошенка і Володимира Зеленського, подякувавши українцям за терпіння.

"Час здачі допінг-контролю кандидатами в президенти України вичерпано. Один із кандидатів прийшов і здав – другий із кандидатів (хто спочатку проявив таку чудову ініціативу), на жаль, відмовився. Це його право. Ми з нетерпінням чекатимемо результатів аналізів того кандидата, хто це зробив. Я хочу подякувати VADA за можливість здачі допінг-тестів тут, в Україні. Я виконав свій громадянський обов'язок і вам спасибі за ваше терпіння", – заявив Кличко-молодший у своєму відеозверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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