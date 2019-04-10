"Час вичерпано": Володимир Кличко записав останнє звернення до українців

Прославлений український боксер Володимир Кличко поставив крапку в темі з аналізами Петра Порошенка і Володимира Зеленського, подякувавши українцям за терпіння.
"Час здачі допінг-контролю кандидатами в президенти України вичерпано. Один із кандидатів прийшов і здав – другий із кандидатів (хто спочатку проявив таку чудову ініціативу), на жаль, відмовився. Це його право. Ми з нетерпінням чекатимемо результатів аналізів того кандидата, хто це зробив. Я хочу подякувати VADA за можливість здачі допінг-тестів тут, в Україні. Я виконав свій громадянський обов'язок і вам спасибі за ваше терпіння", – заявив Кличко-молодший у своєму відеозверненні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві.
Порошенко в цей же день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський", зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
8 квітня Володимир Кличко знову закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільній антидопінговій асоціації (VADA).
Петро Порошенко в середу, 10 квітня, прибув у НСК "Олімпійський", щоб здати аналізи представникам VADA, які приїхали до Києва.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не з'явився для здачі повторних аналізів на НСК "Олімпійський", раніше відмовившись від них.
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