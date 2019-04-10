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"Час вичерпано": Володимир Кличко записав останнє звернення до українців

7.2тЧитати матеріал російською

Прославлений український боксер Володимир Кличко поставив крапку в темі з аналізами Петра Порошенка і Володимира Зеленського, подякувавши українцям за терпіння.

"Час вичерпано": Володимир Кличко записав останнє звернення до українців

"Час здачі допінг-контролю кандидатами в президенти України вичерпано. Один із кандидатів прийшов і здав другий із кандидатів (хто спочатку проявив таку чудову ініціативу), на жаль, відмовився. Це його право. Ми з нетерпінням чекатимемо результатів аналізів того кандидата, хто це зробив. Я хочу подякувати VADA за можливість здачі допінг-тестів тут, в Україні. Я виконав свій громадянський обов'язок і вам спасибі за ваше терпіння", заявив Кличко-молодший у своєму відеозверненні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир КличкоВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Теги
Выборы 2019Выборы Президента
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Шандицева Кристина
Шандицева Кристина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Респект Володя,ты со своей стороны сделал что мог и не твоя вина,что один из кандидатов оказался -зеленский
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