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28 квітня • оновлено в 22:05
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Окупанти повідомили про спалах коронавірусу в Севастополі

2.5т
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В окупованому Севастополі за 28 квітня підтвердили 36 нових випадків коронавірусу COVID-2019 серед будівельників, які працювали на військовому аеродромі Бельбек.

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Про це під час наради у вівторок повідомив так званий в.о. губернатора Михайло Развожаєв, передає "Крим.Реалії".

"Сьогодні перед нарадою надійшла інформація: на одному з наших будівельних майданчиків підтвердилося, що з'явилося невелике вогнище. 36 осіб інфікованих – це практично стільки ж, скільки за всі два місяці в попередній період", – сказав він.

"Прояв легкий, безсимптомний, втім, усіх будівельників госпіталізували. Осередок обсервовано, все під контролем", – стверджує окупант.

COVID-2019 у Севастополі

COVID-2019 у Севастополі

Колаж

За його словами, всього на будівництві працює 700 осіб у дві зміни, близько 200 із яких – севастопольці.

Развожаєв додав, що майданчик переводять у режим обсерватора для того, щоб не зупиняти будівництво, через що ніхто з працівників не зможе залишати територію протягом двох тижнів, а людей "розмістять у наметах".

Всього в анексованому Криму, за останніми даними, зареєстровано 79 випадків коронавірусної інфекції.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 28 квітня зафіксовано 239 летальних випадків COVID-2019. МОЗ опублікував детальну статистику щодо загиблих.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Коронавірус
Місце
Україна Севастополь
Теги
Новини Криму хвороба вірус Крим
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
что думает большинство севастопольцев,они в окупации ,или нет?
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Суспільство

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