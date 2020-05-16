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16 травня • оновлено в 17:16
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Названо дати спаду епідемії коронавірусу в Україні

  • Вчені КПІ імені Сікорського зробили прогноз за допомогою нейронної мережі

  • Його похибка не перевищує 2,2%

  • Окремо дали прогноз щодо коронавірусу у Києві

22.2т
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Вчені Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського спрогнозували можливий початок спаду епідемії коронавірусу в Україні на третю декаду травня.

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До цього часу розвиток епідемії матиме лінійний характер. Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і Києві були отримані з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation, повідомили на сайті інституту.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Для України у п'ятнадцятиденний відрізку часу, з 6 до 20 травня, характер розвитку пандемії набуває чіткішого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих на день", – розповіли вчені.

Згідно з результатами, такий характер розвитку епідемії може тривати до третьої декади травня 2020 року, протягом якого, ймовірно, настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад – щодня кількість людей, які видужали, буде більшою за кількість щоденно інфікованих.

Названо дати спаду епідемії коронавірусу в Україні

Для міста Києва протягом цього відрізку часу процес розвитку епідемії коронавірусу поки є більш нестаціонарним з імовірним набуттям чіткішого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" – 40-50 нових інфікованих в день.

"Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п'ятнадцятиденний відрізку часу не перевищує 2,2%", – наголосили в інституті.

Вчені зазначили – щоденна кількість людей, які видужали в Україні, наближається до кількості щоденно інфікованих людей. Вони очікують, що у третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що свідчитиме про початок спаду епідемії.

Названо дати спаду епідемії коронавірусу в Україні

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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