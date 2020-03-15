В Італії придумали, як вилікувати коронавірус

Італійські медики провели дослідження, які показують результативність препарату від ревматоїдного артриту в лікуванні нового коронавірусу COVID-19.

Як передає tg24.sky.it, випробування тоцилізумабу, також відомого як атлізумаб, пройшли в деяких лікарнях країни, в тому числі в Неаполітанському інституті раку Паскаля.

Як пояснив онколог Паоло Асьерто, використання ліків дозволяє пацієнтам із COVID-19 відновити дихальну функцію.

Цей препарат зазвичай використовується для боротьби з інфекціями, викликаними ревматоїдним артритом, а також як імунологічна терапія при лікуванні пухлин.

В Італії знайшли препарат для лікування коронавірусу Ілюстрація

"Він показав, що ефективний проти пневмонії, викликаної COVID-19... Тоцилізумаб впливає на запалення, а не на вірус", – пояснив Асьерто. Він розповів, що перших двох пацієнтів цими ліками почали лікувати у вівторок, а на наступний день вирішили застосувати препарат ще до двом інфікованим.

Зазначається, що препарат активний відносно рецептора інтерлейкіна-6, речовини, що виробляється організмом під час запалення і присутня на високому рівні у пацієнтів із ревматоїдним артритом.

"Випробувати це на деяких випадках – це перший факт, перша ознака. Однак із наукової точки зору необхідно провести експерименти з оцінкою параметра на значній вибірці суб'єктів", – додав Сільвіо Брусаферро, президент провідного науково-технічного органу Національної служби охорони здоров'я Італії Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Нагадаємо, раніше в китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Іспанії кількість заражених коронавірусом за день збільшилася більше ніж на тисячу осіб, від захворювання померли вже майже дві сотні хворих.

У містах, в якості запобіжного застереження, через рупор громадян закликають сидіти вдома.

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