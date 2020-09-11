Дієтолог назвав головний осінній продукт для схуднення

Російський лікар-дієтолог Михайло Гінзбург порадив їсти страви на основі гарбуза, тому що він смачний, ситний та низькокалорійний.

Як розповів експерт в ефірі радіо Sputnik, цей продукт завдяки своїм властивостям дозволяє скинути зайву вагу, не порушуючи при цьому правил здорового харчування.

Тим не менш Гінзбург попередив, що не варто вживати гарбуз кожного дня, адже в людини може виникнути дефіцит тваринного білка. Крім того, дієтолог відзначив, що гарбуз містить органічні кислоти, які подразнюють шлунок і підвищують апетит.

"І головний момент. Як тільки ти цю дієту припиниш, то вага піде вгору", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-тренер Аарон Браун порадив ситно їсти зранку, щоб контролювати свій апетит, і назвав три варіанти сніданків для зниження ваги.

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