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Дебати Зеленського та Порошенка запишуть для Путіна на відео

1.2тЧитати матеріал російською

Дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським спеціально запишуть для голови Кремля Володимира Путіна.

Про це в Москві розповів прес-секретар лідера росіян Дмитро Пєсков, додавши, що, можливо, Путін пропустить пряму трансляцію, передає УНІАН.

"Володимир Путін, як і раніше, не можу сказати, поки немає інформації у мене щодо цього. Ми будемо дивитися обов'язково, майданчик поки що колеги мені не порекомендували. У будь-якому випадку спробуємо це записати, передати президенту теж, може, у нього буде якийсь час у вихідні подивитися. Звичайно ж, ми це все в наші дайджести включимо", – зазначив він.

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Передвиборчі дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським почнуться на НСК "Олімпійський" о 19:00 19 квітня.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 квітня, в день проведення дебатів між Порошенком і Зеленським, правоохоронці від самого ранку частково оточили територію біля НСК "Олімпійський". Рамки будуть відкриті на вхід із 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особи.

  • В "Олімпійському" повідомили, що стадіон був орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

  • Правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

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Особи
Володимир ПутінДмитро ПєсковВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
РосіяМосква
Теги
дебатиНСК Олімпійський
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Засеян Газон
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Федоров Федор
Федоров Федор
Владимир Темнейший поугорает на досуге над двумя клованами.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Такой цирк ещё никто не видел! Охлократия в действии))) Будем надеяться ,обойдется без мордобоев))
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