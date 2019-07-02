"Дайтона Груп" хоче вкласти 5 млн грн в облаштування дворів

Компанія "Дайтона Груп" пропонує висадити 200 дерев на прилеглій до будівельного майданчика території біля майбутнього житлово-офісно-торгового комплексу з готелем та паркінгом по вулиці Миколи Амосова у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомляється в листі компанії мерові Києва Віталію Кличку. У ньому, зокрема, зазначається, що у зв'язку з резонансом довкола будівництва і особистою позицією градоначальника компанія не може змінити початковий проект.

"З огляду на справжній стан інженерних мереж і відсутність ефективних систем водовідведення в районі Протасового яру, будь-яка зміна проектних рішень або зволікання з їх реалізацією є вкрай ризикованим і навіть небезпечним", – відзначають у компанії.

Слід наголосити, що "Дайтона Груп" скортгувала план благоустрою та вдвічі зменшила кількість дерев, які повинні бути вирубані.

Благоустрій території Twit.su

Також компанія підтверджує раніше офіційно висунуту ініціативу витратити 5 млн грн власних коштів на благоустрій прилеглої території.

У зв'язку з цим "Дайтона Груп" звернулася з проханням до Віталія Кличка створити робочу групу "із представників КП "Благоустрій", ініціативних груп мешканців та представників компанії для якнайшвидшої реалізації заявлених ініціатив.

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