"Дайтона Групп" хочет вложить 5 млн грн в обустройство дворов

Компания "Дайтона Групп" предлагает высадить 200 деревьев на прилегающей к строительной площадке территории возле будущего жилищного-офисного-торгового комплекса с гостиницей и паркингом по улице Николая Амосова в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщается в письме компании мэру Киева Виталию Кличко. В нем, в частности, отмечается, что в связи с резонансом вокруг строительства и личной позиции градоначальника компания не может изменить первоначальный проект.

"Учитывая истинное положение инженерных сетей и отсутствие эффективных систем водоотведения в районе Протасова яра, любое изменение проектных решений или промедление с их реализацией является крайне рискованным и даже опасным", –отмечают в компании.

Следует отметить, что "Дайтона Групп" скорректировала план благоустройства и вдвое уменьшила количество деревьев, которые должны быть вырублены.

Обустройство территории Twit.su

Также компания подтверждает ранее официально выдвинутую инициативу потратить 5 млн грн собственных средств на благоустройство прилегающей территории.

В этой связи "Дайтона Групп" обратилась с просьбой к Виталию Кличко создать рабочую группу "из представителей КП "Благоустрій", инициативных групп жителей и представителей компании для скорейшей реализации заявленных инициатив.

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