Українці назвали головну вимогу до нового президента

Більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент насамперед повинен знизити тарифи на комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня. На запитання, що повинен зробити глава держави в свої перші 100 днів на посаді, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:

Знизити тарифи на комунальні послуги — 39,1%;

Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента — 35,5%;

Почати/прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів — 32,4%.

24 канал

Також українці висунули такі вимоги:

почати переговори з Росією — 23,3%;

знизити зарплату топ-чиновникам — 18,4%;

почати переговори з ЄС і США щодо Донбасу і Криму — 16,4%;

прискорити розслідування злочинів проти Майдану — 9,4%;

ініціювати зміну системи парламентських виборів — скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками — 8%;

виставити на продаж приміщення, авто та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента — 5,5%;

ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) — 5,2%;

заарештувати російські активи в Україні — 4,6%;

внести в парламент законопроект про референдуми в Україні — 4,2%;

почати переговори про вступ до ЄС — 3,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів президента України більшість виборців мають намір голосувати за кандидата Володимира Зеленського, згідно з опитуванням КМІС.

Так, Володимира Зеленського готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становить 25,4%. Ще 2,4% респондентів відповіли, що, прийшовши на дільницю, зіпсували б свої бюлетені.

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