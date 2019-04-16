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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Українці назвали головну вимогу до нового президента

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Більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент насамперед повинен знизити тарифи на комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня. На запитання, що повинен зробити глава держави в свої перші 100 днів на посаді, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:

  • Знизити тарифи на комунальні послуги — 39,1%;

  • Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента — 35,5%;

  • Почати/прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів — 32,4%.

Українці назвали головну вимогу до нового президента

24 канал

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Також українці висунули такі вимоги:

  • почати переговори з Росією — 23,3%;

  • знизити зарплату топ-чиновникам — 18,4%;

  • почати переговори з ЄС і США щодо Донбасу і Криму — 16,4%;

  • прискорити розслідування злочинів проти Майдану — 9,4%;

  • ініціювати зміну системи парламентських виборів — скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками — 8%;

  • виставити на продаж приміщення, авто та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента — 5,5%;

  • ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) — 5,2%;

  • заарештувати російські активи в Україні — 4,6%;

  • внести в парламент законопроект про референдуми в Україні — 4,2%;

  • почати переговори про вступ до ЄС — 3,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів президента України більшість виборців мають намір голосувати за кандидата Володимира Зеленського, згідно з опитуванням КМІС.

Так, Володимира Зеленського готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становить 25,4%. Ще 2,4% респондентів відповіли, що, прийшовши на дільницю, зіпсували б свої бюлетені.

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Ларина Эмили
Ларина Эмили
А может мне кто-то объяснит почему у нас такие высокие тарифы в нищей стране ? По- простому объясните.Почему у нас все время деньги МВФ ? Только без заумных фраз.Я отвечу. Потому, что каждый чиновник на своем уровне с этого имеет что-то. Крутятся большие деньги в стране-значит и навар будет большой,большие откаты.Нет денег в стране,значит и карманы чиновников пустые.
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Петрик Евгения
Петрик Евгения
Неандертальцы, блин. При чем тут тарифы? Это не к президенту вопрос. За тарифы будем голосовать на следующих выборах. Сейчас голосуем за независимость и обороноспособность. Бедная моя страна...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Снизить тарифы - обращайтесь к депутатам что вы выбрали. Президент не назначает, не регулирует и не влияет на тарифы. Закон о снятии неприкосновенности давно есть но не проходит парламент, спрашивайте с депутатов что сами выбрали. Президент не может ни начинать ни оканчивать ни как-то влиять на расследования - это не царь. Начать переговоры с Россией - Россия не идет на переговоры и вообще морозится. И так далее и так далее. Народ - быдло что ждет царя и его плетку и даже не задумывается как устроено государство в котором живет.
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