Украинцы назвали главное требование к новому президенту

Большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент первым делом должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля. На вопрос, что должен сделать глава государства в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими:

Снизить тарифы на коммунальные услуги — 39,1%;

Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента — 35,5%;

Начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений — 32,4%.

24 канал

Также украинцы выдвинули такие требования:

начать переговоры с Россией — 23,3%;

снизить зарплату топ-чиновникам — 18,4%;

начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму — 16,4%;

ускорить расследование преступлений против Майдана — 9,4%;

инициировать изменение системы парламентских выборов — отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками — 8%;

выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента — 5,5%;

инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) — 5,2%;

арестовать российские активы в Украине — 4,6%;

внести в парламент законопроект о референдумах в Украине — 4,2%;

начать переговоры о вступлении в ЕС — 3,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов президента Украины большинство избирателей намерены голосовать за кандидата Владимира Зеленского, согласно опросу КМИС.

Так, Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то уровень его поддержки составляет 25,4%. Еще 2,4% респондентов ответили, что, придя на участок, испортили бы свои бюллетени.

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