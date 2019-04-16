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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Украинцы назвали главное требование к новому президенту

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Большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент первым делом должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля. На вопрос, что должен сделать глава государства в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими:

  • Снизить тарифы на коммунальные услуги — 39,1%;

  • Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента — 35,5%;

  • Начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений — 32,4%.

Украинцы назвали главное требование к новому президенту

24 канал

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Также украинцы выдвинули такие требования:

  • начать переговоры с Россией — 23,3%;

  • снизить зарплату топ-чиновникам — 18,4%;

  • начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму — 16,4%;

  • ускорить расследование преступлений против Майдана — 9,4%;

  • инициировать изменение системы парламентских выборов — отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками — 8%;

  • выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента — 5,5%;

  • инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) — 5,2%;

  • арестовать российские активы в Украине — 4,6%;

  • внести в парламент законопроект о референдумах в Украине — 4,2%;

  • начать переговоры о вступлении в ЕС — 3,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов президента Украины большинство избирателей намерены голосовать за кандидата Владимира Зеленского, согласно опросу КМИС.

Так, Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то уровень его поддержки составляет 25,4%. Еще 2,4% респондентов ответили, что, придя на участок, испортили бы свои бюллетени.

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Ларина Эмили
Ларина Эмили
А может мне кто-то объяснит почему у нас такие высокие тарифы в нищей стране ? По- простому объясните.Почему у нас все время деньги МВФ ? Только без заумных фраз.Я отвечу. Потому, что каждый чиновник на своем уровне с этого имеет что-то. Крутятся большие деньги в стране-значит и навар будет большой,большие откаты.Нет денег в стране,значит и карманы чиновников пустые.
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Петрик Евгения
Петрик Евгения
Неандертальцы, блин. При чем тут тарифы? Это не к президенту вопрос. За тарифы будем голосовать на следующих выборах. Сейчас голосуем за независимость и обороноспособность. Бедная моя страна...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Снизить тарифы - обращайтесь к депутатам что вы выбрали. Президент не назначает, не регулирует и не влияет на тарифы. Закон о снятии неприкосновенности давно есть но не проходит парламент, спрашивайте с депутатов что сами выбрали. Президент не может ни начинать ни оканчивать ни как-то влиять на расследования - это не царь. Начать переговоры с Россией - Россия не идет на переговоры и вообще морозится. И так далее и так далее. Народ - быдло что ждет царя и его плетку и даже не задумывается как устроено государство в котором живет.
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