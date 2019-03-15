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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Росіян не буде!" Клімкін різко висловився про вибори в Україні

1.7тЧитати матеріал російською

Спостерігачі від Російської Федерації, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на вибори президента України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, це питання вже вирішене.

"Для цього є політична, юридична та моральна основа. До того ж, Верховна Рада ухвалила відповідний закон, тому російських спостерігачів тут не буде", – сказав міністр.

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Вибори в Україні

Вибори в Україні

"24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони (РНБО) пропозиції щодо санкцій відносно іноземних спостерігачів на виборах президента Росії в 2018 році в анексованому Криму.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Чугункин и его чуб надеются на победу Пецьки, иначе на помывку унитазов ехать придется, а этого очень не хочется после буфета в зраде
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Нужно было о мандалае резко высказываться .
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Правильно Чугункин говорит! нафиг нам нужны какие-то "наблюдатели"! мы Европа! выберем Петра Алексеевича!
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