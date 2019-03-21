"Є план": Гриценко про війну з РФ, скандал в оборонці та "ополчєночку" Світлану Дрюк

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко на ток-шоу "Право на владу" розповів про свій план деокупації Донбасу та звинуватив вище керівництво держави у мародерстві на крові.

Окуповані райони Донбасу повернуться під контроль українського уряду

Гриценко запевнив, що надання автономії фейковим "республікам" ОРДЛО неможливе за жодних умов.

"Війна триває вже 5 років. Немає питання залишити Донбас чи паркан збудувати. Це наша територія і наші люди, Україна візьме Донбас під свій контроль, і це точно буде не капітуляція, а переможна історія", — наголосив кандидат у президенти.

Наслідки скандалу навколо Свинарчуків-Гладковських

На думку Гриценка, війна це не стільки зіткнення армій, оскільки армії лише воюють. Перемагають у війнах країни, а саме — суспільства. Суть не лише у військовій техніці, важливі питання економіки, культури, моралі та духу громадян.

Анатолій Гриценко Скрін

"Нинішня влада, все що вона накрала, то ще можна повернути, але, на превеликий жаль, найбільше, що вона підірвала — дух і мораль", — сказав кандидат у президенти, маючи на увазі мільйонні розкрадання в "Укроборонпромі" і замішаних у цьому соратників Петра Порошенка — родину Свинарчуків-Гладковських.

Лідер партії "Громадянська позиція" називає цю історію мародерством на крові солдатів.

Криваві гроші та реакція США на корупцію в Україні

"Держава, якій люди дають гроші у вигляді податків та військових зборів, хоче жити у спокої, у безпеці. Але до солдата не доходить те, що люди сплачують. По дорозі гроші крадуть. Це мародерство на крові, через це гине солдат, на тому "Укроборонпромі", на тій "Ленінській кузні" — там кров солдата і сльози мами солдата. І це все навколо вищого керівництва держави", — обурився кандидат у президенти.

Гриценко наголосив, корупція в оборонній сфері держави підірвала довіру суспільства до владних інституцій. А без довіри громадян до української держави говорити про перемогу у війні з Росією неможливо.

"Це не зараз виникло. Президент Петро Порошенко (після оприлюднення фактів корупції в оборонці. — Ред.) вийшов у прямий ефір, зібрав швидко РНБО. Звернув увагу. І не тому, що журналісти говорили про крадіїв, а тому, що "тупнула ногою" посол Сполучених Штатів і почала вимагати прозорості. Корупціонери одразу злякалися. Бо всі офшорні схеми (Керівництва держави. — Ред.) — вони на гачках у США. Треба було чекати на команду Америки? А може самі розберемося з тими Свинарчуками?" — запитав Гриценко.

Масштаби розкрадань в "Укроборонпромі" і витрати на вибори

Кандидат у президенти запевнив, що викриті факти — це лише невелика частина оборудок, в яких замішане керівництво держави. Насправді йдеться про мільярдні розкрадання.

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"Всі ці сотні мільйонів — це лише частина. Насправді мільярди. Ці гроші у крові. Оці всі гроші у крові зараз несуть вам, щоб через злочинні "сітки" купити ваш голос на виборах і потім забрати майбутнє в тих солдатів, що ще залишилися живі. Усвідомте це. Вони не свої гроші дають, це мільярди гривень зі схем і на кожній такій купюрі кров", — зазначив Гриценко.

"Громадянська позиція"

Як перемогти у війні з Росією

"Наша команда цілий рік працювала, і у нас є план, узгоджений з міжнародними партнерами, я можу озвучити його детально", — зазначив кандидат у президенти.

На його думку, перше, що потрібно зробити — перекрити кордон з Росією. Потім можна вводити на окуповані території українські війська, миротворців та запроваджувати там перехідні адміністрації.

"Єдиний компроміс, на який би я пішов, оскільки ми не в тій ситуації, щоб тиснути першими… щоб кордон перекривали без участі українських військових", — поділився Гриценко і додав, що найголовніше на першому етапі — саме перекриття кордону.

Після цього доведеться створювати на звільнених територіях тристоронні перехідні адміністрації у складі місцевих українських урядовців та міжнародних представників.

"Взяти під контроль, навести лад, розформувати всі фейкові органи "влади", які вони там понастворювали. Два армійські корпуси повністю роззброять територію, всю техніку, яку Росія не забере, треба взяти під контроль чи утилізувати", — наголосив Гриценко.

На першому етапі буде важливим моментом відновлення громадського порядку.

Екологічне лихо та мінування на Донбасі

Під час деокупації доведеться вирішувати складну екологічну проблему, яка вже зараз виникла в ОРДЛО.

"Тим, хто не знає, хочу розповісти, що там величезні екологічні проблеми. Всі ті шабашники, які позатоплювали шахти, вони не знали, що у 1970-ті роки на глибині робили технологічні ядерні вибухи, і коли затоплюється шахта, вся радіація підіймається вгору. Тому проблему екології на окупованих територіях доведеться вирішувати окремо", — сказав Гриценко.

Також він звернув увагу на те, що площа мінних полів за оцінками експертів рівноцінна площі Чернівецької області. Загалом на розмінування піде близько п'яти років.

Скрін

Віджате бойовиками майно

Кандидат у президенти наголосив, що наразі 1,6 млн осіб виїхали з окупованих територій, і багато з них втратили своє майно. Цю проблему також доведеться вирішувати українському уряду.

"По лінії Мін’юсту — це сотні мільйонів угод, з якими теж треба розібратися. План, як це робити — є", — запевнив Гриценко.

Також команда Гриценка має детальні розрахунки, скільки людей треба буде залучити до поліцейської та військової місій у ході деокупації Донецької та Луганської областей.

Про "ополчєночку" Світлану Дрюк

На запитання, як українська сторона має вчинити з колишньою "військовою ДНР" Світланою Дрюк, що втекла від бойовиків, Гриценко сказав: "Якщо людина не вийшла за межі людяності і не скоїла військових злочинів, вона може бути амністована. Якщо вона вийшла за ці межі — то має сидіти, навіть якщо перейшла на наш бік", — вважає Гриценко.

Чи можливе примирення із вчорашніми прихильниками "республік"

Анатолій Гриценко пропонує використовувати світовий досвід розв'язання цієї проблеми, зокрема притягти до відповідальності винних.

"Є світовий досвід, який людство пройшло після Другої світової війни. Там воювали десятки мільйонів. І розібралися з десятками мільйонів. І сьогодні ми тиснемо руку і німцям, і японцям, що тоді були ворогами. Але тут є психологічний момент. В серцях найдовше це проходить. Але у мене тут є певний оптимізм", — сказав кандидат у президенти.

Він навів приклад соцопитування КМІС, результати якого були опубліковані кілька років тому.

Укрінформ

"Вони опитали понад тисячу членів сімей тих українців, чиї діти загинули, в яких серце болить і поряд могила, сльози в очах. Їм поставили запитання, чи готові вони пробачити і простягнути руку батькам з того боку, чиї діти теж загинули у цій м'ясорубці. Я був здивований, набагато більший відсоток готові простити з тих, хто плаче зараз щодня, ніж серед тих, хто ніколи не мав відношення до фронту. І це дає надію. Людяності й милосердя в нас більше, ніж ми думаємо", — сказав Гриценко, але додав, що вбивці та кати не будуть амністовані і в результаті отримають справедливі вироки.

Коли можливий початок деокупації Донбасу

Гриценко попередив, що до завершення парламентських виборів реалізувати план зі звільнення територій буде неможливо. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради заплановані на осінь 2019 року.

"Це спільна думка західних партнерів. До завершення парламентських, а не президентських виборів, не буде реалізований жодний план", — поділився лідер "Громадянської позиції".

Повноваження президента

Кандидат у президенти також нагадав, що президент є головнокомандувачем і саме від президента залежить те, як українська армія діє на фронті.

"Верховний головнокомандувач має чітко поставити рамки генералу Наєву (командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України Сергій Наєв. — Ред.). Наприклад, б'ють системами залпового вогню по наших силах. Що президент робитиме — накаже військам спокійно сидіти, вигрібати це все і сподіватися на ОБСЄ, чи завдати нищівного удару у відповідь, чи відправити диверсійну групу за лінію фронту і знищувати ворога там. Це політичні вказівки президента. Командувач ООС вирішує лише якими силами та засобами виконувати політичну волю президента", — пояснив Гриценко.

Він додав, що є кандидати у президенти, які навіть бояться вимовити слова "Росія" та "агресія".

"Вони кажуть тільки "мир" і "перемир'я", але тоді наших солдатів вбиватимуть щодня, а ми не можемо цього допускати, бо це ворог, це агресор", — резюмував Анатолій Гриценко.

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