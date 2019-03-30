Завтра в Украине очень важный день. Именно народ должен решить, мы идём и дальше в строну Европы или реваншисты затянут нас обратно в сторону Москвы. Да, прошедшие пять лет, были самыми тяжёлыми в истории страны, тем не менее, мы должны понять, что мы воюем за свою независимость, за становление правовых законов и порядка. Очень большая часть населения, привыкла жить по накатанной схеме, взятки, воровство, откаты, договорняки. Конечно, им невыгодно идти европейским курсом, но мы уже все-таки сдвинулись и миллиметровыми шагами в сторону цивилизации, назад пути нет, иначе будет только хуже.

Лично меня мой выбор терзает по сей день, но я решила голосовать против России и ее преступной политики. Это сосед-агрессор, несущий войны, нищету и смерть. Слишком большая цена заплачена за эти годы, тысячи убитых, замученных и потерявших кров людей. Мы не можем предать их память!!! Я думаю, многие это понимают.

Выбор очень нелегкий, но мы обязаны идти своим курсом. Сотни людей, каждый день, вкладывали нам в уши, как нам думать и кто наш кандидат! Думайте сами!! Предвыборная гонка вскрыла много нарывов, было масса скандалов, интриг и грязи. Мы все увидели, хотя по сути и раньше знали, кто есть кто. Н да, света мало в этом мраке, но лучик все же есть и это люди, боровшиеся все годы за нашу страну и наше будущее. На самом деле, все зависит от нас. Не будем пессимистами, просто надо не стоять в стороне, а самим строить нашу жизнь. Не голосуйте назло, потом получится, что во зло только себе…

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