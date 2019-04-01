Майже нога в ногу: Аваков пояснив мінімальний відрив Порошенка від Тимошенко

Невелика різниця між попередніми результатами голосів у кандидатів у президенти Петра Порошенка і Юлії Тимошенко може пояснюватися впливом політтехнологій.

Також на це могли вплинути наявність "технічних кандидатів" і взаємне викриття у "сітках" з ймовірною спробою підкупу виборців. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише Lb.ua.

Він також звернув увагу, що близько 25% людей відмовляються відповідати на опитування екзит-полів.

"Я не знаю, що приховують в собі ці 25%. Як правило, відмовляються коментувати ті, хто голосує за опозицію. Тому при різниці в 4% між другим і третім місцем правильніше почекати протоколів з "мокрими печатками". Якщо різниця буде скорочуватися і зупиниться на рівні похибки – ось тут, так, може почати іскрити", – заявив Аваков.

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Нагадаємо, що за результатами обробки 80,33% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,41% голосів, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%.

Як писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Херсонській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Луганській і в Києві по результатам голосів лідирував Петро Порошенко.

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