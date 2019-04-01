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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Майже нога в ногу: Аваков пояснив мінімальний відрив Порошенка від Тимошенко

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Невелика різниця між попередніми результатами голосів у кандидатів у президенти Петра Порошенка і Юлії Тимошенко може пояснюватися впливом політтехнологій.

Також на це могли вплинути наявність "технічних кандидатів" і взаємне викриття у "сітках" з ймовірною спробою підкупу виборців. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише Lb.ua.

Він також звернув увагу, що близько 25% людей відмовляються відповідати на опитування екзит-полів.

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"Я не знаю, що приховують в собі ці 25%. Як правило, відмовляються коментувати ті, хто голосує за опозицію. Тому при різниці в 4% між другим і третім місцем правильніше почекати протоколів з "мокрими печатками". Якщо різниця буде скорочуватися і зупиниться на рівні похибки – ось тут, так, може почати іскрити", – заявив Аваков.

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Нагадаємо, що за результатами обробки 80,33% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,41% голосів, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%.

Як писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Херсонській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Луганській і в Києві по результатам голосів лідирував Петро Порошенко.

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Юрий Ткачук
Юрий Ткачук
Какое отношение имеет Аваков к рейтенгу бабы юли???Нац дружины не помогли???
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Объясните лучше как неспособные выполнять обязанности президента как гаранта Конституции персонажи могут на президентский пост претендовать. Президент обязан гарантировать демократию в Украине, должна исполняться ст.5 Конституции, где сказано, что народ власть. Вот только нигде нет определения для народа Украины, а значит народ Украины юридически никто. Раз народ никто, то и власть его никакая. Как претенденты будут гарантировать власть народа в условиях когда непонятно кто народ? Будут свои желания за народную волю выдавать? Ну так это узурпация власти народа, за это статья УК Украины есть. Или будете делать вид что все это неважно? Ну так тогда произвол, беззаконие.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Получается, что 84% украинцев послали Педро накуй!
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