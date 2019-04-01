Почти нога в ногу: Аваков объяснил минимальный отрыв Порошенко от Тимошенко

Небольшая разница между предварительными результатами голосов у кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко может объяснятся влиянием политтехнологий.

Также на это могли повлиять наличие "технических кандидатов" и взаимные разоблачения в "сетках" с вероятной попыткой подкупа избирателей. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Lb.ua.

Он также обратил внимание, что около 25% людей отказываются отвечать на опрос экзит-полов.

"Я не знаю, что скрывают в себе эти 25%. Как правило, отказываются комментировать те, кто голосует за оппозицию. Поэтому при разнице в 4% между вторым и третьим местом правильнее подождать протоколов с "мокрыми печатями". Если разница будет сокращаться и остановится на уровне погрешности – вот здесь, да, может начать искрить", – заявил Аваков.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Напомним, что по результатам обработки 80,33% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,41% голосов, Петр Порошенко – 16,03%, Юлия Тимошенко – 13,24%.

Как писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской областях, Винницкой, Волынской, Донецкой, Херсонской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Луганской и в Киеве по результатам голосов лидировал Петр Порошенко.

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