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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Почти нога в ногу: Аваков объяснил минимальный отрыв Порошенко от Тимошенко

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Небольшая разница между предварительными результатами голосов у кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко может объяснятся влиянием политтехнологий.

Также на это могли повлиять наличие "технических кандидатов" и взаимные разоблачения в "сетках" с вероятной попыткой подкупа избирателей. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Lb.ua.

Он также обратил внимание, что около 25% людей отказываются отвечать на опрос экзит-полов.

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"Я не знаю, что скрывают в себе эти 25%. Как правило, отказываются комментировать те, кто голосует за оппозицию. Поэтому при разнице в 4% между вторым и третьим местом правильнее подождать протоколов с "мокрыми печатями". Если разница будет сокращаться и остановится на уровне погрешности – вот здесь, да, может начать искрить", – заявил Аваков.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Напомним, что по результатам обработки 80,33% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,41% голосов, Петр Порошенко – 16,03%, Юлия Тимошенко – 13,24%.

Как писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской областях, Винницкой, Волынской, Донецкой, Херсонской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Луганской и в Киеве по результатам голосов лидировал Петр Порошенко.

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Место
Украина
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Юрий Ткачук
Юрий Ткачук
Какое отношение имеет Аваков к рейтенгу бабы юли???Нац дружины не помогли???
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Объясните лучше как неспособные выполнять обязанности президента как гаранта Конституции персонажи могут на президентский пост претендовать. Президент обязан гарантировать демократию в Украине, должна исполняться ст.5 Конституции, где сказано, что народ власть. Вот только нигде нет определения для народа Украины, а значит народ Украины юридически никто. Раз народ никто, то и власть его никакая. Как претенденты будут гарантировать власть народа в условиях когда непонятно кто народ? Будут свои желания за народную волю выдавать? Ну так это узурпация власти народа, за это статья УК Украины есть. Или будете делать вид что все это неважно? Ну так тогда произвол, беззаконие.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Получается, что 84% украинцев послали Педро накуй!
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