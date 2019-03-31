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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Костянтин Боровий
Костянтин Боровий
Російський бізнесмен і політикВсі статті автора

Россия может ударить отовсюду после выборов

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Возможность непризнания выборов президента Украины со стороны Госдумы РФ не должна волновать украинцев.

Риски для Украины сохраняются до тех пор, пока Украину это волнует. Когда-то Россия принимала решение о том, что столица Эстонии Таллинн пишется с одной "н", а эстонцы просили писать с двумя. Был дипломатический конфликт, ноты протеста писали. А потом Эстония повзрослела, повернулась к России спиной, и ее перестало волновать, что там в России принимают.

Я надеюсь, что Украина скоро так тоже поступит, и перестанет интересоваться тем, что там делают эти сумасшедшие депутаты в Госдуме. А какой смысл? Иногда они делают это специально для того, чтобы создать нестабильную ситуацию в Украине. Для того, чтобы раздражать Украину. Для того, чтобы это обсуждалось. Черт с ними, забыть надо о том, что есть этот безумный, сумасшедший "принтер" – Государственная Дума.

Новини
В Украине РЕАЛЬНЫЕ выборы, а в России нет ни выбора, ни шанса

Удара от России можно ждать от куда угодно: от политиков, на которых влияет Кремль, от спецслужб, которые находятся в тесном контакте со спецслужбами РФ, от армии, в которой очень мощные агентурные сети российских спецслужб. От телевиденья, от пропагандисткой кампании, которая разными способами проникает в Украину. Пуповину надо перерезать.

Первоочередными задачами нового президента, кем бы он ни был, должны быть, первое – сформировать команду молодых не связанных с Россией политиков, у которых нет проблем с тем, какой язык использовать – русский или украинский. Они будут использовать украинский, потому что он государственный.

Второе – привлечение международных экспертов. Украине надо перестать вариться в собственном соку, и вместе с российскими экспертами. Также нужно привлекать в страну крупнейшие международные компании.

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Хорошего вам президента, дорогие украинцы!

Третье – необходимо реформировать спецслужбы, это связь, которая прослеживается в каждой криминальной истории в Украине, когда руками украинских спецслужб выполняются задания российских.

Четвертое – реформирование армии. Украине нужны молодые генералы, которые получили советующие образование за рубежом, в Америке, например. И тогда не будет скандалов на примере "Укроборонпрома".

В общем, одна из самых главных задача – это реформирование системы безопасности Украины.

Сейчас же в Кремле ожидают каких-то результатов, но сразу после выборов будут и провокации, и даже военные, возможно, провокации, но безусловно шаги будут приниматься.

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Костянтин БоровийКостянтин Боровий
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
отовсюду может ударить моча ,в голову.
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