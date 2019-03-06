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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Гриценка розповіли про величезний шанс для Вакарчука

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Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук отримає величезний шанс реалізувати свої політичні амбіції в разі підтримки на президентських виборах лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Про це заявив у ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України, голова виборчого штабу Гриценка Віктор Чумак, коментуючи можливість висування єдиного кандидата від демократичної опозиції.

"Мені здається, що для Вакарчука сьогодні є величезний шанс. Він говорив, що хоче залучити нових людей у політику. Це прекрасний шанс для нього завести нових людей у політику, шанс очолити потім спільний похід до Верховної Ради, шанс підтримати демократичного кандидата у президенти... Це його шанс виконати ту місію, яку він на себе покладає", — заявив Чумак.

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Нардеп зазначив, що Гриценко "виконав усі умови, які ставив Вакарчук — щодо програми, щодо об'єднання".

На запитання, чи може підтримка Вакарчука стати для Гриценка вирішальною, депутат відповів: "Я б сказав, що вона б дуже вагомо додала".

У Гриценка розповіли про величезний шанс для Вакарчука

24tv.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Віктор ЧумакАнатолій ГриценкоСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Размечтались. Не думаю, что Вакарчук такой глупый.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ваоп пашинский с сыном сбежали из Украины-источник
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