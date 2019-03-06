У Гриценка розповіли про величезний шанс для Вакарчука

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук отримає величезний шанс реалізувати свої політичні амбіції в разі підтримки на президентських виборах лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Про це заявив у ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України, голова виборчого штабу Гриценка Віктор Чумак, коментуючи можливість висування єдиного кандидата від демократичної опозиції.

"Мені здається, що для Вакарчука сьогодні є величезний шанс. Він говорив, що хоче залучити нових людей у політику. Це прекрасний шанс для нього завести нових людей у політику, шанс очолити потім спільний похід до Верховної Ради, шанс підтримати демократичного кандидата у президенти... Це його шанс виконати ту місію, яку він на себе покладає", — заявив Чумак.

Нардеп зазначив, що Гриценко "виконав усі умови, які ставив Вакарчук — щодо програми, щодо об'єднання".

На запитання, чи може підтримка Вакарчука стати для Гриценка вирішальною, депутат відповів: "Я б сказав, що вона б дуже вагомо додала".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 березня мер Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на посаду президента і заявив про підтримку лідера партії "Громадянська позиція", екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

Анатолій Гриценко підтвердив, що веде переговори і з іншими кандидатами у президенти, а також політичними партіями і громадськими діячами.

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