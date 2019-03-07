До 12 років в'язниці: озвучені подробиці спроби підкупу Тимошенка

До кандидата в президенти України Юрія Тимошенка неодноразово зверталися зловмисники і наполегливо намагалися його підкупити. Затриманим може загрожувати від 7 до 12 років ув'язнення за втручання у виборчий процес.

Про це розповів в ефірі ObozTV спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, коментуючи гучний передвиборчий скандал.

За його словами, гроші кандидату пропонували в доларах, в еквіваленті вони становили суму в розмірі 5 млн грн.

"Відомо, що вони вже неодноразово зверталися до кандидата в президенти, щоб він зняв кандидатуру за ці гроші. Але розуміючи, що це буде злочином, кандидат у президенти звернувся в Генпрокуратуру з відповідною заявою. ГПУ, СБУ і ДБР провели операцію із затримання цих хабародавців, які наполегливо намагалися змусити людину за гроші зняти свою кандидатуру з виборів", – розповів Лисенко.

Юрій Тимошенко prm.ua

На питання про особи затриманих, речник ГПУ відповів: "Цих людей двоє, це чоловіки. Інших подробиць в інтересах слідства ми зараз не розкриваємо". Організатор, за його словами, також з'ясовується.

"Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання здійсненню виборчого права. Відповідальність за це – від 7 до 12 років позбавлення волі", – додав він.

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За інформацією Генпрокуратури, один із затриманих за спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка є головою політичної партії. Назву політсили в ГПУ не називають.

Раніше в Києві розгорівся скандал через прослуховування, виявлене біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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