МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

До 12 лет тюрьмы: озвучены подробности попытки подкупа Тимошенко

4.5тЧитать материал на украинском

К кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко неоднократно обращались злоумышленники и настойчиво пытались его подкупить. Задержанным может грозить от 7 до 12 лет заключения за вмешательство в избирательный процесс.

Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, комментируя громкий предвыборный скандал.

По его словам, деньги кандидату предлагали в долларах, в эквиваленте они составляли сумму в 5 млн грн.

"Известно, что они уже неоднократно обращались к кандидату в президенты, чтобы он снял кандидатуру за эти деньги. Но понимая, что это будет преступлением, кандидат в президенты обратился в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением. ГПУ, СБУ и ГБР провели операцию по задержанию этих взяткодателей, которые настоятельно пытались заставить человека за деньги снять свою кандидатуру с выборов", – рассказал Лысенко.

Юрий Тимошенко

Юрий Тимошенко

prm.ua

Новости
Кандидат в президенты Украины "потерял" миллион: его уличили в хитрости

На вопрос о личностях задержанных, спикер ГПУ ответил: "Этих людей двое, это мужчины. Других подробностей в интересах следствия мы сейчас не раскрываем". Организатор, по его словам, также выясняется.

"Открыто уголовное производство по части 3 статьи 157 Уголовного кодекса Украины. Это препятствование осуществлению избирательного права. Ответственность за это – от 7 до 12 лет ограничения свободы", – добавил он.

До 12 лет тюрьмы: озвучены подробности попытки подкупа Тимошенко

Facebook Юрий Луценко

До 12 лет тюрьмы: озвучены подробности попытки подкупа Тимошенко

Facebook Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Андрей ЛысенкоЮрий Тимошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаГенеральная прокуратура Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Минстець,тролли, а ну ГАВ ГАВ ГАВ на меня!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
ФАС!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Юра пидарас с помощью Юры пидараса хотят подставить Тимошенко! Так как ОНИ до устячки боятся Юлю Президента!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги