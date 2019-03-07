До 12 лет тюрьмы: озвучены подробности попытки подкупа Тимошенко

К кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко неоднократно обращались злоумышленники и настойчиво пытались его подкупить. Задержанным может грозить от 7 до 12 лет заключения за вмешательство в избирательный процесс.

Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, комментируя громкий предвыборный скандал.

По его словам, деньги кандидату предлагали в долларах, в эквиваленте они составляли сумму в 5 млн грн.

"Известно, что они уже неоднократно обращались к кандидату в президенты, чтобы он снял кандидатуру за эти деньги. Но понимая, что это будет преступлением, кандидат в президенты обратился в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением. ГПУ, СБУ и ГБР провели операцию по задержанию этих взяткодателей, которые настоятельно пытались заставить человека за деньги снять свою кандидатуру с выборов", – рассказал Лысенко.

Юрий Тимошенко prm.ua

На вопрос о личностях задержанных, спикер ГПУ ответил: "Этих людей двое, это мужчины. Других подробностей в интересах следствия мы сейчас не раскрываем". Организатор, по его словам, также выясняется.

"Открыто уголовное производство по части 3 статьи 157 Уголовного кодекса Украины. Это препятствование осуществлению избирательного права. Ответственность за это – от 7 до 12 лет ограничения свободы", – добавил он.

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL:

По информации Генпрокуратуры, один из задержанных за попытку подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является главой политической партии. Название политсилы в ГПУ не называют.

Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за прослушки, обнаруженной возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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