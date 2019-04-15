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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Ольга Айвазовська
Ольга Айвазовська
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Дебаты можно проводить хоть в цирке!

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Дебаты – это и простая, и сложная тема. Никто не запрещает кандидатам проводить дебаты где угодно – на стадионе, в цирке, в больнице. Где им заблагорассудится. Но они оба должны заплатить за это из избирательного фонда и делать тогда, что они посчитают нужным. Но, с другой стороны, есть официальные дебаты, которые обязан организовывать Общественный вещатель, по состоянию на сейчас – независимая вещательная организация, которая определяет формат, ведущих, вопросы и т.д.

То, что будет на стадионе... Могут договориться между собой пиарщики, технологи обоих штабов, выработать правила, придумать, кого туда пускать, кого не пускать. А закон предусматривает, что общественный вещатель обязан организовать дебаты, они проходят в последнюю пятницу перед днем ​​голосования, даже с которого по который час, то есть в промежутке с 19:00 до 22:00. Во время их проведения не может быть использованы никакие видео, аудиоряды, агитационные материалы... То есть это стерильный формат, в котором друг против друга стоят два кандидата.

И такие, какие они есть – такие они есть. Без каких-либо фейерверков, танцев, групп поддержки...

Новини
Одна претензия к кандидату Зеленскому

Когда был одним из кандидатов Кеннеди, дебаты проводились на стадионе. Но, понимаете, мы можем любую практику позаимствовать, только у нас же есть закон. И этот закон не противоречит никоим образом стандартам. Потому что международные стандарты требуют равных условий. Тайминг, отсутствие видеорядов, кандидаты, какие они есть, вопрос от независимого вещателя – это и есть равенство условий.

Дебаты можно проводить хоть в цирке!

Можно делать шоу, но как добавленный продукт, а не как замещение основных дебатов. Поэтому у меня лично очень много вопросов к кандидатам. Они откладывают серьезную дискуссию о политике общественного запроса на темы, которые не раскрыты в ходе этой кампании. Мы не знаем, как будет обеспечивать процесс миротворчества Зеленский вообще, как и то, каким образом Президент хочет видеть прогресс в том же Минском формате, как оживить, например, нормандский формат.

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Автор
Ольга АйвазовськаОльга Айвазовська
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Шановна пані О.Айвазовська, цілковито підтримую те, що Ви написали. І особливо хочу наголосити на тому, що є ОБОВ"ЯЗКОВИЙ формат, а саме дебати між двома кандидатами в президенти України на Суспільному телебаченні. Але для мене очевидно, що Зеленський боїться саме цього формату, а тому запропанував більш звичний для нього формат розважального шоу на стадіоні, де значно легше за зовнішньою мішурою приховати свою пустоту і повну нездатність бути главою великої європейської держави, яка вже 5 років веде війну з останнім і найбільш кривавим диктаторським режимом Європи - путінським рашизмом!!!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как еще вопросы, вам каждый день впаривают что Зеленский расстрелял парламент?! Тебе что на панель не хочется опять?)))
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