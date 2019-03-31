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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олексій Лебединський
Олексій Лебединський
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Хорошего вам президента, дорогие украинцы!

3.8тЧитати матеріал російською

Удивительные есть ярые поклонники одного украинского кандидата, и их просто злобная куча. Сегодня выборы, их кандидат далеко не на первом месте по опросам. А они, вместо того, чтобы изо всех сил аргументированно убеждать своих сограждан изменить мнение на своего кандидата, лазают по страницам жителей других стран и обливают их помоями за иное мнение, чем у них. Мило так, да? Патриотичненько, полезно, достойно) А ничего, что десятки миллионов ваших соседей по городу-селу-деревне пойдут голосовать за других кандидатов?

Люди рядом с вами, ваши сограждане пойдут! Но этим "свидетелям секты" п*хуй, зато они полаялись в сети с теми, кто вообще не голосует) Что ж, достойно пластмассовых патриотов. Заходят на личные страницы граждан других стран и там орут "перестаньте учить нас жить!", хотя никому и в голову не приходило их чему-то учить, приперлись сами в гости и орут "отъ*битесь уже!", хотя никто с ними даже не заговаривал) Бойцы за будущее своей родины, хули сказать. Очень печально... И они очень похожи, прямо нос в нос, на кого? Правильно, на российскую вату.

"Вы все - г*вно, а мы - ох*енные! Ничего не хочу видеть и слышать, жопу поднимать не буду, а хочу послать в интернете на х*й всех граждан других стран, кто выражает другое мнение и видит, что я не хочу поднимать жопу"))

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Предвыборная гонка вскрыла много нарывов, скандалов, интриг и грязи

Мои ватные соседи в Россиюшке разломали мне любимую машину, оставленную на стоянке возле дома, когда я уехал в Штаты, грозили в личке тысячами сообщений, и все почему? Потому что я пытался объяснить им, что их нещадно *бут и грабят их же власти, аргументированно объяснял, но... они упорно ничего не хотели видеть, съезжали с ответов на прямые простые вопросы о реальном положении дел и долдонили заученные тупые фразы не к месту, переводя на другие темы и спускаясь к оскорблениям.

"Сиди себе там тихо в своей Пиндосии! Мы сами тут разберемся" - кричали эти у*баны, мои бывшие соотечественники. И разобрались, хули, молодцы - опять выбрали скотину путина. И х*р кремлинов в их жопе теперь еще глубже, но, похоже, некоторым это даже нравится. Я не смею ломать им удовольствие, у нас же свобода выбора есть у каждого безмозглого ебл*на. А жаль, что так. Предлагаю дать голос животным, птицам и насекомым - они тоже коренные жители, причем явно не худшие представители живых существ по сравнению с некоторыми упоротыми идиотами в человеческом облике.

Да здравствуют избиратели-котики и собачки!

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В Украине РЕАЛЬНЫЕ выборы, а в России нет ни выбора, ни шанса

Кстати, дорогие свидетели секты, 10 процентов страны за явно прокремлевских людей. Десять, бл*дь! Каждый десятый! Но это п*хуй интернетным патриотам, они лучше зайдут обосрать резидента США Лебединского за то, что он выразил у себя в блоге субъективное мнение, что ему не нравится положение дел при Порошенко. Хули, уважаю их безмерно за эти смелые и важные поступки государственной важности) Но хочу задать все-таки вопрос тем, кто сюда зачем-то заходит, чтобы заткнуть мне рот: а сколько своих сограждан вы лично убедили голосовать не за другого, а за своего кандидата перед тем, как решить зайти сюда и начать воевать со мной, который уж точно не решает судьбу вашей страны, и уж точно не враг вашей стране?

Вы хоть понимаете, что враги не здесь, у меня на странице, а вокруг вас, и их миллионы, которые безмозгло ждут путю, будучи уверены, что "он уж придет и наведет порядок"? И эти несчастные безголовые, ваши сограждане, пойдут голосовать за п*здец Украине. А еще 25 процентов несогласных с нынешним положением пойдут за Зеленского, 15 за Тимошенко и 10 за Гриценко, а вы тут со мной воюете, важным делом занимаетесь? Эххх...

Ладно, Бог с ними, с больными на голову, их везде хватает.

Скоро можно будет понять, куда все идет.

Счастья и мира людям Украины. И хорошего президента.

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Автор
Олексій ЛебединськийОлексій Лебединський
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019Новини РосіїРосія
Джерело
Джерело:Facebook Алексея Лебединского
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Питон Каа
Питон Каа
А откуда у этих людей уверенность, что если уж Путин придет, то порядок обязательно наведет? Может они что-то знают? И почему насчет других кандидатов у них такой уверенности нет?
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Бор Тарас
Бор Тарас
Навозный червь Каа,дык лаптефюрер уже "навёл порядок" на Донбассе.Желающих посмотреть на "результат" вэлкам ту Донецк, Луганск,Горловка,Ровеньки и т.д.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как можно признать это выборами, если миллионам укранцев бандеры фашисты запретили свое мнение, миллионы не могут свой голос отдать?! Естественно, этот шабаш нацистов коренное население не признает.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Наш президент - Порошенко! Донецьк, Україна.
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Бабич Александр
Бабич Александр
Дубровский Владимир, згоден на 100%
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