Удивительные есть ярые поклонники одного украинского кандидата, и их просто злобная куча. Сегодня выборы, их кандидат далеко не на первом месте по опросам. А они, вместо того, чтобы изо всех сил аргументированно убеждать своих сограждан изменить мнение на своего кандидата, лазают по страницам жителей других стран и обливают их помоями за иное мнение, чем у них. Мило так, да? Патриотичненько, полезно, достойно) А ничего, что десятки миллионов ваших соседей по городу-селу-деревне пойдут голосовать за других кандидатов?

Люди рядом с вами, ваши сограждане пойдут! Но этим "свидетелям секты" п*хуй, зато они полаялись в сети с теми, кто вообще не голосует) Что ж, достойно пластмассовых патриотов. Заходят на личные страницы граждан других стран и там орут "перестаньте учить нас жить!", хотя никому и в голову не приходило их чему-то учить, приперлись сами в гости и орут "отъ*битесь уже!", хотя никто с ними даже не заговаривал) Бойцы за будущее своей родины, хули сказать. Очень печально... И они очень похожи, прямо нос в нос, на кого? Правильно, на российскую вату.

"Вы все - г*вно, а мы - ох*енные! Ничего не хочу видеть и слышать, жопу поднимать не буду, а хочу послать в интернете на х*й всех граждан других стран, кто выражает другое мнение и видит, что я не хочу поднимать жопу"))

Мои ватные соседи в Россиюшке разломали мне любимую машину, оставленную на стоянке возле дома, когда я уехал в Штаты, грозили в личке тысячами сообщений, и все почему? Потому что я пытался объяснить им, что их нещадно *бут и грабят их же власти, аргументированно объяснял, но... они упорно ничего не хотели видеть, съезжали с ответов на прямые простые вопросы о реальном положении дел и долдонили заученные тупые фразы не к месту, переводя на другие темы и спускаясь к оскорблениям.

"Сиди себе там тихо в своей Пиндосии! Мы сами тут разберемся" - кричали эти у*баны, мои бывшие соотечественники. И разобрались, хули, молодцы - опять выбрали скотину путина. И х*р кремлинов в их жопе теперь еще глубже, но, похоже, некоторым это даже нравится. Я не смею ломать им удовольствие, у нас же свобода выбора есть у каждого безмозглого ебл*на. А жаль, что так. Предлагаю дать голос животным, птицам и насекомым - они тоже коренные жители, причем явно не худшие представители живых существ по сравнению с некоторыми упоротыми идиотами в человеческом облике.

Да здравствуют избиратели-котики и собачки!

Кстати, дорогие свидетели секты, 10 процентов страны за явно прокремлевских людей. Десять, бл*дь! Каждый десятый! Но это п*хуй интернетным патриотам, они лучше зайдут обосрать резидента США Лебединского за то, что он выразил у себя в блоге субъективное мнение, что ему не нравится положение дел при Порошенко. Хули, уважаю их безмерно за эти смелые и важные поступки государственной важности) Но хочу задать все-таки вопрос тем, кто сюда зачем-то заходит, чтобы заткнуть мне рот: а сколько своих сограждан вы лично убедили голосовать не за другого, а за своего кандидата перед тем, как решить зайти сюда и начать воевать со мной, который уж точно не решает судьбу вашей страны, и уж точно не враг вашей стране?

Вы хоть понимаете, что враги не здесь, у меня на странице, а вокруг вас, и их миллионы, которые безмозгло ждут путю, будучи уверены, что "он уж придет и наведет порядок"? И эти несчастные безголовые, ваши сограждане, пойдут голосовать за п*здец Украине. А еще 25 процентов несогласных с нынешним положением пойдут за Зеленского, 15 за Тимошенко и 10 за Гриценко, а вы тут со мной воюете, важным делом занимаетесь? Эххх...

Ладно, Бог с ними, с больными на голову, их везде хватает.

Скоро можно будет понять, куда все идет.

Счастья и мира людям Украины. И хорошего президента.

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