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Зустріч Зеленського і Макрона: розкрилися цікаві деталі поїздки

14.1тЧитати матеріал російською

Зустріч кандидата в президенти Володимира Зеленського та лідера Франції Еммануеля Макрона організував французький філософ і письменник Бернар Анрі Леві.

Також перед польотом до Євросоюзу команда Зеленського спілкувалася з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, повідомляє "Європейська правда".

"Схоже, що команда Зеленського зверталася з цього питання не тільки до посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, але й до неофіційного каналу зв'язку між Парижем і Києвом – а цю роль зараз виконує французький філософ Бернар-Анрі Леві", – йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що Леві раніше відвідував Київ і публічно повідомляв, що напередодні першого туру провів двогодинну зустріч із Зеленським.

До того ж офіційний Париж вагався щодо необхідності зустрічі між Зеленським та Макроном. У публікації повідомляється, що президент Франції прийняв шоумена після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч із лідером українців Петром Порошенком.

Додамо, що перед минулими президентськими виборами, в березні 2014 року Леві зіграв важливу роль також в організації візиту Віталія Кличка і Петра Порошенка до Франції.

Бернар-Анрі Леві

Бернар-Анрі Леві

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Україна
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Важен сам факт, что кандидат в Президенты Украины, был принят в Елисейском дворце!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Levitskiy Mikhail, и что случится?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Ivanenko Petr, ...Гюльчатай! Открой личико! ;-((
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