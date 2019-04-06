"Це приголомшує, росіяни заздрять": скандальний російський журналіст про Зеленського і Порошенко

Відомий журналіст із РФ, головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Сергій Доренко висловив думку про те, що половину росіян дратує інакшість України, а друга половина заздрить українцям через це.

Про це він сказав в інтерв'ю RTVI, звернувши увагу, що політична ситуація в Росії і Україні кардинально відрізняється (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Чорт, це принаймні живі люди. Це реальне життя. Нехай це життя безладне, з нашої точки зору... Це хаотично, але це весело і драйвово", – прокоментував він виборчий процес в Україні.

Сергій Доренко Скрін відео

"Взагалі кажучи, я і сьогодні не знаю, хто переможе в цих виборах, і це само по собі приголомшує. Тому що ми так точно знаємо, хто переможе, завжди ми знаємо", – зазначив Доренко.

"І навіть більше того: ми знаємо, що всім відріжуть тестикули, якщо в першому турі не переможе наш "кумир". Якщо "кумир" переможе в другому турі, то тут багатьом не зносити голови. А там – я і зараз не розумію, хто переможе", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.

Згідно з остаточними даними ЦВК, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко – 15,95%. Саме ці політики проходять до другого туру виборів.

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