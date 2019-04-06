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"Це приголомшує, росіяни заздрять": скандальний російський журналіст про Зеленського і Порошенко

2.1тЧитати матеріал російською

Відомий журналіст із РФ, головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Сергій Доренко висловив думку про те, що половину росіян дратує інакшість України, а друга половина заздрить українцям через це.

Про це він сказав в інтерв'ю RTVI, звернувши увагу, що політична ситуація в Росії і Україні кардинально відрізняється (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Чорт, це принаймні живі люди. Це реальне життя. Нехай це життя безладне, з нашої точки зору... Це хаотично, але це весело і драйвово", – прокоментував він виборчий процес в Україні.

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Сергій Доренко

Сергій Доренко

Скрін відео

"Взагалі кажучи, я і сьогодні не знаю, хто переможе в цих виборах, і це само по собі приголомшує. Тому що ми так точно знаємо, хто переможе, завжди ми знаємо", – зазначив Доренко.

"І навіть більше того: ми знаємо, що всім відріжуть тестикули, якщо в першому турі не переможе наш "кумир". Якщо "кумир" переможе в другому турі, то тут багатьом не зносити голови. А там – я і зараз не розумію, хто переможе", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Доренко
Місце
Україна
Теги
РосіявидеоВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, есть чему позавидовать... За 5 лет, превратить Украину в самую нищую страну в Европе, это не каждому дано!
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