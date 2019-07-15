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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Скандал з участю Шарія у виборах: Верховний Суд виніс остаточний вердикт

13.7т Читати матеріал російською

Верховний суд України визнав законним скасування Центральною виборчою комісією (ЦВК) реєстрації на парламентські вибори блогера Анатолія Шарія.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба суду. Вказується, що таке рішення колегією суддів було ухвалено в результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом Шарія та його політичної партії до ЦВК.

Позивачі просили визнати протиправною і скасувати постанову ЦВК від 3 липня, якою знімалася реєстрація кандидата.

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У Верховному суді нагадали, що суд першої інстанції, ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, виходив із листа СБУ про останнє місце проживання Шарія.

Служба безпеки вказувала, що 24 січня 2012 року він виїхав за межі України й після цього на територію країни не в'їжджав. Виходячи з цього, ВС погодився з постановою суду першої інстанції.

"Верховний суд зазначив, що відповідно до ст. 1 Закону "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року № 2235-III безперервне проживання на території України – це проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України", – йдеться в повідомленні.

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Позивачі, як пише прес-служба, не надали доказів на підтвердження інформації про повернення Шарія на територію України після 24 січня 2012 року.

Наявні в ЦВК документи, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Міністерства закордонних справ України, також не містили відомостей щодо зазначених обставин.

Колегія суддів зазначила, що відповідність громадянина встановленим виборчим цензам, зокрема цензу осілості, є однією з умов його правоздатності на участь у виборах і реалізації пасивного виборчого права.

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У прес-службі ВС наголосили, що зазначені обставини в сукупності з іншою, викладеною в листі СБУ інформацією, а також відсутністю документів про проживання позивача на території України не підтверджують встановленого цензу осілості.

"Чинним законодавством ЦВК не наділена повноваженнями перевіряти отриману від правоохоронних органів інформацію, встановлювати правомірність дій правоохоронних органів щодо дотримання законодавства при зборі, виготовленні та розповсюдженні інформації", – додається в повідомленні.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

sm-news.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
політика Верховний суд Украины ЦВК реєстрація
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Светлый Виктор
Светлый Виктор
Шарий йде Шарий!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Петушария опять опустили
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Светлый Виктор
Светлый Виктор
Себостьян Прейро, только ты тут опушенный
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Крым Андрей
Крым Андрей
Себостьян Прейро, а до этого когда?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А норм Толя со своими шариками довёл до острого психоза Пецьку-Бухозавра)))!
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