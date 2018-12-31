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Рада розгляне зняття недоторканності з Дубневича

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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича генпрокурору Юрію Луценку для внесення на розгляд Верховною Радою.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

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При цьому відомо, що чергова сесія Ради намічена після новорічних свят – на 15 січня.

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Dengi.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати України (БПП) Богдан і Ярослав Дубневичі задекларували за 2015 рік понад 715 млн грн готівки в різній валюті (з урахуванням коштів дружини Богдана Дубневича).

Зокрема, Ярослав Дубневич задекларував $ 8,23 млн, 2,78 илн євро і 5 млн грн готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував готівкою $ 11,5 мільйона.

Особи
Ярослав ДубневичНазар ХолодницькийЮрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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