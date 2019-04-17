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"Путін проти Порошенка": професор озвучив шість причин не голосувати за Зеленського

1.4тЧитати матеріал російською

Професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Тарас Кузьо переконаний, що у другому турі виборів президента українці вибирають між Петром Порошенком і лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться в його блозі на LB.ua. За словами Кузьо, Путін нібито сприймає Володимира Зеленського як "шанс зупинити європеїзацію і дерусифікацію України".

При цьому раніше сам Зеленський неодноразово заявляв, що вважає Росію агресором та виступає за вступ України в ЄС і НАТО. Проте, Кузьо впевнений, що "Путін ненавидить Порошенка, оскільки вважає його перешкодою для повернення України в лоно Росії".

Професор перерахував шість причин, згідно з якими, на його думку, Росія бажає Зеленському перемоги на президентських виборах.

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"По-перше, передвиборча платформа Порошенка "Армія, мова, віра" ґрунтується на українських патріотичних відчуттях. Якщо Леонід Кравчук вивів Україну з СРСР, здобувши незалежність у 1991 році, Порошенко допомагає Україні вийти з "русского мира".

По-друге, Путін не довіряє Порошенку, аби укласти з ним будь-яку угоду, адже розуміє, що Порошенко (на відміну від Зеленського сьогодні, а також Тимошенко й Бойка раніше) не погодиться на капітуляцію України. Лише 15% українців погодилися би поступитися перед усіма вимогами Путіна, аби встановити мир будь-якою ціною, однак три чверті їхніх співгромадян не готові до цього.

По-третє, Україна вже закрила численні канали впливу російської м’якої сили й завдяки отриманню православної автокефалії зможе позбутися духовного впливу Росії. Утворення Православної церкви України є не менш важливою подією, ніж проголошення Акту про незалежність 1991 року.

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По-четверте, духовну самостійність доповнила психологічна незалежність від спадку радянського комуністичного тоталітаризму. Політика декомунізації стала важливим кроком на шляху до руйнування установок "Homo Sovieticus" і нівелювання впливу радянського спадку на світогляд українців.

По-п’яте, Порошенко ініціював зміни до Конституції, які закріпили прагнення України приєднатися до НАТО і ЄС.

По-шосте, військова політика Порошенка дозволила збудувати армію, яка за своєю могутністю перебуває на одному рівні зі збройними силами Польщі й Канади, що значно знизило ймовірність російського військового вторгнення. Навіть якщо таке вторгнення відбудеться, воно коштуватиме Росії дуже дорого. Українську армію перетворили на збройні сили, в яких провідну роль відіграють контрактники, а призовників не відправляють на передову", - вважає Кузьо.

Володимир Путін і Петро Порошенко

Володимир Путін і Петро Порошенко

Фото: EPA/UPG

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Тарас КузьоПетро ПорошенкоВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Мотли Крю
Мотли Крю
И такие дебилы учат студентов?)))
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