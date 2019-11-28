В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro: з'явилися фото

В Одеський порт 28 листопада зайшов французький військовий корабель Commandant Biro. Корвет прибув в Україну з грузинського Батумі, де проводив навчання з місцевими моряками.

В Одесі французи також проведуть навчання з українськими кораблями. Як передає кореспондент OBOZREVATEL, Commandant Biro в порту чекали з раннього ранку, але через сильний туман йому вдалося пришвартуватися тільки близько 11.30 (щоб подивитися фото корабля, доскрольте сторінку до кінця).

Корвет Commandant Biro побудований в 1984 році. Корабель, який названо на честь французького капітана часів Другої світової війни Роджера Біро, базується в Тулоні. Його довжина – 80 метрів, ширина – 10. На борту – 90 членів екіпажу. На озброєнні – 100 мм гармата, дві 20 мм зенітки, чотири великокаліберні кулемети і чотири пускові ракетні установки.

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО - Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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