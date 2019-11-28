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29 листопада • оновлено в 11:15
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В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro: з'явилися фото

3.8т
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В Одеський порт 28 листопада зайшов французький військовий корабель Commandant Biro. Корвет прибув в Україну з грузинського Батумі, де проводив навчання з місцевими моряками.

В Одесі французи також проведуть навчання з українськими кораблями. Як передає кореспондент OBOZREVATEL, Commandant Biro в порту чекали з раннього ранку, але через сильний туман йому вдалося пришвартуватися тільки близько 11.30 (щоб подивитися фото корабля, доскрольте сторінку до кінця).

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Корвет Commandant Biro побудований в 1984 році. Корабель, який названо на честь французького капітана часів Другої світової війни Роджера Біро, базується в Тулоні. Його довжина – 80 метрів, ширина – 10. На борту – 90 членів екіпажу. На озброєнні – 100 мм гармата, дві 20 мм зенітки, чотири великокаліберні кулемети і чотири пускові ракетні установки.

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

В Одеській порт зайшов французький корвет Commandant Biro

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО - Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси НАТО
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hunt andres
hunt andres
Ох, щастие то навалилось на укров)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Перепил Недо, ты уже почистил гальюны на корвете Нато? Он ведь именно за этим пришел в Одессу.
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hunt andres
hunt andres
Перепил Недо, нам такие сны не снятся. Мы мирные люди. Это вы готовы обосрать от неуемной радости шальвары при виде заграничного катера, немногим отличающегося от ваших легендарных бронечовнов)))
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Ржавое корыто в прямом и переносном смысле слова Обоз бы, хоть, фото не выкладывал!))
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