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5 січня • оновлено в 12:57
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/ Одеса в деталях

Великий десантний корабель Росії зламався посеред моря: тягли на буксирі

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У Чорне море на буксирі привели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому сталася якась аварія. Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.

Сфотографував незвичайний конвой в протоці Босфор турецький фотограф Yörük Işık, пише "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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"Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думській", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море

Twitter Yörük Işık

Довжина корабля 113 метрів, ширина 15,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 4560 тонн, максимальна швидкість 17 вузлів.

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море

Twitter Yörük Işık

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія зімітувала удар по есмінцю США, коли той йшов до Одеси.

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Місце
Україна Одеса
Тег
Чорне море
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Оккуительная новость,кораблю под полтинник,а он еще шустрит,ну сломался,у ваших америкосских хозяев новейший чудо=юдо кораБель "Зумволд""два раза подряд с моря на буксире перли и никто не жужжал.
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Nemo Александр
Nemo Александр
А чё раисские тролли притихли? Где ваши заготовкм, типа " вывсеврете", "фантазер,тыминяназивала"? А ну, взбодритесь!!!! Марш на защиту раисского флота!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Nemo Александр, у ваших хозяев то эсминец за миллиард зелёных на ходу сдохнет, то новенький авианосец за хуллиард бакинских, оказался с тучей недоделок и небоеготов… Ну так повеселись, нераб… Заодно похвастайся своей половиной черноморского флота... ааа всё на иголки распилили. Кстати, как там СайгакДачный поживает? Радар купили, или так с рыбацким и ходит?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И снова проходил мимо, Ну вот, суднО почти новое и такая неприятность ))))
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