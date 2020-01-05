Великий десантний корабель Росії зламався посеред моря: тягли на буксирі

У Чорне море на буксирі привели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому сталася якась аварія. Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.

Сфотографував незвичайний конвой в протоці Босфор турецький фотограф Yörük Işık, пише "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думській", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море Twitter Yörük Işık

Довжина корабля 113 метрів, ширина 15,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 4560 тонн, максимальна швидкість 17 вузлів.

Десантний корабель РФ на буксирі притягли в Чорне море Twitter Yörük Işık

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія зімітувала удар по есмінцю США, коли той йшов до Одеси.

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