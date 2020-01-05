Большой десантный корабль России сломался посреди моря: тащили на буксире

В Черное море на буксире привели большой десантный корабль ВМФ России "Орск", на котором произошла какая-то авария. Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор турецкий фотограф Yörük Işık, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море Twitter Yörük Işık

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море Twitter Yörük Işık

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия сымитировала удар по эсминцу США, когда тот шел в Одессу.

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