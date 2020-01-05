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5 января • обновлено в 12:55
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/ Одесса в деталях

Большой десантный корабль России сломался посреди моря: тащили на буксире

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В Черное море на буксире привели большой десантный корабль ВМФ России "Орск", на котором произошла какая-то авария. Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор турецкий фотограф Yörük Işık, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море

Twitter Yörük Işık

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море

Десантный корабль РФ на буксире притащили в Черное море

Twitter Yörük Işık

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия сымитировала удар по эсминцу США, когда тот шел в Одессу.

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Место
Украина Одесса
Тег
Черное море
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Оккуительная новость,кораблю под полтинник,а он еще шустрит,ну сломался,у ваших америкосских хозяев новейший чудо=юдо кораБель "Зумволд""два раза подряд с моря на буксире перли и никто не жужжал.
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Nemo Александр
Nemo Александр
А чё раисские тролли притихли? Где ваши заготовкм, типа " вывсеврете", "фантазер,тыминяназивала"? А ну, взбодритесь!!!! Марш на защиту раисского флота!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И снова проходил мимо, Ну вот, суднО почти новое и такая неприятность ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Nemo Александр, И что? Этот корабль спущен на воду в начале 1968 года. Ничто не вечно в этом мире.
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