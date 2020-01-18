Зима не поспішає в Одесу: великий фоторепортаж з найстарішого міського парку

Фотокореспондент OBOZREVATEL прогулявся по пустельному Дюковському парку в Одесі. Нечисленні городяни годують качок в ставку і як можуть коротають своє дозвілля. Погода дозволяє.

Стан найстарішого одеського парку, який був заснований в 1810 році, навіває смуток – повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фоторепортаж, доскрольте сторінку до кінця).

Територія парку на 49 років була передана в оренду швейцарської і кіпрської компаніям з ознаками офшорних в 2009 році. Інвестори не поспішають приводити Дюковский до ладу.

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Зима не поспішає в Одесу: фоторепортаж з найстарішого міського парку

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нинішня зима не радує одеситів снігом і хуртовинами. Але і тумани в Одесі бувають красивими.

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