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10 квітня • оновлено в 22:54
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З лікарні в Одесі втекла жінка з підозрою на коронавірус

1.6т
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З Одеської інфекційної лікарні втекла жінка з підозрою на коронавірус.

Вона повернулася з Туреччини поромом в складі групи з 35 чоловік та перебувала в зоні обсервації в санаторії "Куяльник". Про це повідомив на брифінгу глава Одеської ОДА Максим Куций, пише OBOZREVATEL.

З лікарні в Одесі втекла жінка з підозрою на коронавірус

З лікарні в Одесі втекла жінка з підозрою на коронавірус

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8 квітня всій групі зробили експрес-тест на коронавірус. У трьох чоловік він показав позитивний результат і людей відвезли в інфекційну лікарню.

"Через погіршення стану здоров'я троє громадян з обсервації були госпіталізовані в інфекційну лікарню. Але одна з них самовільно покинула лікарню після того, як у неї взяли тести. Цією справою займається поліція", – розповів Куций.

Дівчина на попутному транспорті поїхала додому в Київську область ..

Начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех повідомив, що київські правоохоронці проінформовані про те, що трапилося і вже склали відносно неї адміністративний протокол.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ОДА запропонували заборонити одеситам виходити по суботах і неділях.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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