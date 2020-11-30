В Одесі пацієнтам із COVID-19 критично не вистачає кисню та грошей на ліки, – волонтерка

Олексій Тітофф Одеса в деталях 11:30, 30.11.2020 Оновлено: 11:58, 30.11.2020

В Одесі в лікарнях критично не вистачає кисню та ліків для пацієнтів із коронавірусом (COVID-19).

Про це у Facebook повідомила волонтерка, засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Вона зазначила, що очікує нових поставок концентраторів для лікарень.

"О 7 ранку (30 листопада – Ред.) пацієнтка попросила привезти концентратор у стаціонар на вулицю Троїцьку – там не вистачає кисню, і є люди, у яких сатурація набагато нижча, ніж у неї. Але вона теж задихається (88-86). О 8 ранку зателефонував син пацієнта, якому потрібна маска з мішком, але таких у лікарнях немає. О 8:30 зателефонувала дівчинка, мамі якої потрібна "Актемра". Вони вчора купили один флакон за 30 тисяч грн, але потрібно два. А грошей немає", – написала вона.

Ножевнікова додала, що на цьому тижні чекає поставки ще 20 концентраторів, а 5 грудня – ще 20.

Нагадаємо, що раніше Ножевнікова повідомила, що в Одесі, крім відсутності койко-місць для заражених, також немає місць у реанімації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеський волонтер Катерина Ножевнікова розповіла про важку ситуацію з COVID-19 у регіоні, де люди буває навіть помирають, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестів.

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