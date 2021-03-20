В Одесі критична ситуація з COVID-19: помер відомий лікар, на ПЛР-тести немає грошей

В Одесі 20 березня від коронавірусу помер відомий дитячий анестезіолог Володимир Гатцук, який багато років пропрацював в реанімації. Чоловік захворів, рятуючи пацієнтів, і не впорався з COVID-19.

При цьому в регіоні в сім'ях, де хворіє по 3-4 людини, ПЛР-тести, в кращому випадку, здає всього один. Причина цьому – відсутність грошей, розповіла волонтер Катерина Ножевнікова у себе в Facebook.

"Відмови сьогодні в госпіталізації зашкалюють. Видали вже 20 концентратів. З них тільки двоє виписка і двоє лежачих. Решта – це пацієнти, які не змогли потрапити в стаціонар. Ось такі справи", – написала керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів".

Вона зазначила, що Одеська область за показниками увійшла в червону зону. Однак за фактом все працює, ніхто дистанції не дотримується, в масках – одиниці. Ножевнікова також назвала жахом відео з концерту, який напередодні вночі відбувся в одному з нічних клубів Одеси.

Помер Володимир Гатцук. Катерина Ножевнікова в Facebook

Скріншот. Катерина Ножевнікова в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одному з нічних клубів Одеси відомий український виконавець влаштував масову вечірку, незважаючи на те, що регіон віднесли до "червоної" карантинної зоні через поширення коронавірусу.