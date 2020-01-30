В Одесі автохама наздогнала миттєва карма: в мережу потрапило відео

В Одесі автохама наздогнала миттєва карма у вигляді працівників патрульної поліції.

Інцидент трапився на житловому масиві Черемушки на перехресті вулиць Генерала Петрова й Іцхака Рабіна. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Odessa INFO (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одеського автохама наздогнала миттєва карма (ілюстрація)

На опублікованому відео з реєстратора автомобіля видно, як нахабний одеський водій іномарки на великій швидкості проноситься через перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Водночас по пішохідному переходу йшли люди, які дивом не потрапили під колеса машини автохама.

Однак за кілька секунд за "гонщиком", також на червоне світло, помчав автомобіль Патрульної поліції Одеси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одесити провчили автоледі, що припаркувала свій Lexus на трамвайній колії.

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