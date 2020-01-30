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30 января • обновлено в 16:15
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В Одессе автохама настигла мгновенная карма: в сеть попало видео

2.3т
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В Одессе автохама настигла мгновенная карма в виде сотрудников патрульной полиции.

Инцидент произошел на жилмассиве Черемушки на перекрестке улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Odessa INFO (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одесского автохама настигла мгновенная карма (иллюстрация)

Одесского автохама настигла мгновенная карма (иллюстрация)

На опубликованном видео с регистратора автомобиля видно, как наглый одесский водитель иномарки на большой скорости проносится через перекресток на красный сигнал светофора.

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При этом в тот момент по пешеходному переходу шли люди, которые чудом не попали под колеса машины автохама.

Однако через несколько секунд за "гонщиком", также на красный свет, помчался автомобиль Патрульной полиции Одессы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесситы проучили автоледи, припарковавшуюся на трамвайных путях.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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