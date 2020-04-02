У МОЗ відзвітували про результати перевірки одеського "Коронавірусного" Медцентра

Перевірка в Одеському обласному медичному центрі виявила проблеми, в тому числі, з наявністю засобів індивідуального захисту медиків.

Керівництво лікарні Водників ініціювало закупівлю всього необхідного, але, оскільки на ринку дефіцит засобів індивідуального захисту, закупівля не була проведена, написав на своїй Facebook-сторінці головний санлікар МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, 1-го квітня в Медичний центр привезли 600 респіраторів і 200 костюмів. Крім того, 2 квітня в установу прибуде група епідеміологів, які проінструктують працівників установи щодо протоколу прийому і лікування інфікованих.

Також Ляшко пообіцяв збільшити кількість медичного персоналу, якщо буде необхідність.

Крім того, за словами Ляшка, одеська лікарня Водників взагалі не є госпітальної базою для прийому і лікування пацієнтів З COVID-19.

Відзначимо, що санітарний лікар ні словом не обмовився про відповідальність головлікаря лікарні Водників за поточний стан справ в установі. При цьому Ляшко непрозоро натякнув персоналу лікарні, що "коронавірусна інфекція - не привід розбиратися з тими, хто вам не подобається".

Нагадаємо, 31 березня медики одеської лікарні Водників оприлюднили відеозвернення, в якому повідомили, що установа не готова до боротьби з епідемією. Після скандальної заяви лікарів ОДА і Національна служба здоров'я почали перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL мерія Одеси опублікувала правила, згідно з якими одеситам будуть робити тест на коронавірус. Алгоритм дій, який пояснює жителям міста, скільки етапів їм потрібно пройти перед тим, як у них візьмуть тести на COVIN-19, опублікований на сайті Одеської міськради.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!