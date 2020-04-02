В МОЗ отчитались о результатах проверки одесского "коронавирусного" Медцентра

Проверка в Одесском областном медицинском центре выявила проблемы, в том числе, с наличием средств индивидуальной защиты медиков.

Руководство больницы Водников инициировало закупку всего необходимого, но, поскольку на рынке дефицит средств индивидуальной защиты, закупка не была произведена, написал на своей Facebook-странице главный санврач Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, 1-го апреля в Медцентр привезли 600 респираторов и 200 костюмов. Кроме того, 2 апреля в учреждение прибудет группа эпидемиологов, которые проинструктируют работников учреждения относительно протокола приема и лечения инфицированных.

Также Ляшко пообещал увеличить количество медицинского персонала, если будет необходимость.

Кроме того, по словам Ляшко, одесская больница Водников вообще не является госпитальной базой для приема и лечения пациентов С COVID-19.

Отметим, что санитарный врач ни словом не обмолвился об ответственности главврача больницы Водников за текущее положение дел в учреждении. При этом Ляшко непрозрачно намекнул персоналу больницы, что "коронавирусная инфекция - не повод разбираться с теми, кто вам не нравится".

Напомним, 31 марта медики одесской больницы Водников опубликовали видеообращение, в котором сообщили, что учреждение совершенного не готова к борьбе с эпидемией. После скандального заявления врачей ОГА и Национальная служба здоровья начали проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэрия Одессы опубликовала правила, согласно которым одесситам будут делать тест на коронавирус. Алгоритм действий, который поясняет жителям города, сколько этапов им нужно пройти перед тем, как у них возьмут тесты на COVIN-19, опубликован на сайте Одесского горсовета.

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