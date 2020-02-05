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7 лютого • оновлено в 09:14
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Туриста з Австрії "кинули" в одеському ресторані на 10 тис. грн: в мережі великий скандал

8.1т
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В Одесі розгорівся неабиякий скандал через рахунок, який пред'явили туристу з Австрії в одному з відомих ресторанів.

Іноземця обдурили на 10 тис. грн. Про це в Facebook повідомив почесний консул Австрії в Одесі Андрій Ставніцер.

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За його словами, австрійцю в закладі принесли спеціальне "меню для іноземців".

"Рахунок, який гість оплатив в результаті, перевищував навіть найсміливіші амбіції цього, "спеціального" меню. Іноземець не зміг адекватно розібратися в ситуації, тому гроші заплатив, а потім звернувся до нас в консульство за допомогою. Імовірно, гостя обрахували на 10 000 гривень ", – написав Андрій Ставніцер.

Крім того, гостю закладу, який розплатився банківською картою, відмовилися видати чек. Співробітник, який відповідає за камери спостереження в ресторані, раптово зник. Бухгалтер, який міг би прояснити ситуацію, зник разом з ним. Власники ресторану відмовилися йти на діалог з працівниками консульства.

"Іноземець напевно розповість про цей неприємний інцидент свої колегам і знайомим, ймовірно, напише про це на TripAdvisor і де-небудь ще. А випадок цей далеко не перший і не єдиний. Так і буде зіпсована репутація нашого міста. Хлопці, поверніть гроші туристу або нам доведеться розповісти про вас всім", – написав консул.

У мережі користувачі розміщують гнівні коментарі та припускають, в якому закладі міг статися цей інцидент.

Туриста з Австрії "кинули" в Одесі на 10 тис. Грн

Туриста з Австрії "кинули" в Одесі на 10 тис. Грн

Почесне консульство Австрії в Одесі/Facebook

Відзначимо, що в почесному консульстві Австрії в Одесі кореспонденту OBOZREVATEL відмовилися повідомити назву ресторану.

Туриста з Австрії "кинули" в Одесі на 10 тис. Грн

Туриста з Австрії "кинули" в Одесі на 10 тис. Грн

Почесне консульство Австрії в Одесі/Facebook

Як раніше писав OBOZREVATEL, за підсумками 2019 року в Одесі побували 3 мільйона 300 тисяч туристів, а туристичний збір до місцевого бюджету склав 11,6 млн гривень.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Это украиньзьке мир!
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Гоша Злой
Гоша Злой
про почетного консула Австрии внизу)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Андрей Алексеевич Ставницер родился 19-го июня 1982 в городе Тырныауз, Кабардино-Балкария, в то время как его отец А. М. Ставницер создал и возглавил "Учебно-методический центр для профессионального альпинизма «Эльбрус». На сегодняшний день Андрей Алексеевич является гражданином Украины и проживает в Одессе. В 1998г. успешно окончил специализированную школу с углубленным изучением немецкого языка № 90 им. А.С. Пушкина в Одессе.
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