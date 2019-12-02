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2 грудня • оновлено в 21:57
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Скандальний одеський депутат потрапив в "Миротворець"

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Депутат Одеської міськради від "Оппоблоку" Богдан Гіганов, що раніше виступив в пропагандистській передачі на російському телеканалі, потрапив в базу сайту "Миротворець".

Міський обранець порівняв потрапляння в "Миротворець" з врученням "Оскара" і подякував своїй мамі. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Із вчорашнього дня ваш покірний слуга знаходиться в базі нікому незрозумілого інтернет-ресурсу з пафосною назвою "Миротворець", в загальному списку таких шанованих людей, як Ігор Коломойський, Андрій Портнов, Юлія Тимошенко, Геннадій Труханов, Олег Винник і багатьох інших", – зазначив Гіганов.

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Богдан Гіганов внесений в базу "Миротворця"

Богдан Гіганов внесений в базу "Миротворця"

Facebook Богдана Гіганова

"Для мене це щось на зразок Оскара. Дякую любій мамі", – додав він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, депутат міської ради Одеси Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Після цього його приймальня піддалася нападу, а депутат, включивши режим "патріота", пофарбував її фасад в кольори українського прапора.

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна Одеса
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