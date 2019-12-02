Скандальный одесский депутат угодил в "Миротворец"

Депутат Одесского горсовета от "Оппоблока" Богдан Гиганов, ранее выступивший в пропагандистской передаче на российском телеканале, попал в базу сайта “Миротворец”.

Городской избранник сравнил попадание в "Миротворец" с вручением "Оскара" и поблагодарил свою маму. Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Со вчерашнего дня ваш покорный слуга находится в базе никому непонятного интернет-ресурса с пафосным названием "Миротворец", в общем списке таких уважаемых людей, как Игорь Коломойский, Андрей Портнов, Юлия Тимошенко, Геннадий Труханов, Олег Винник и многих других", – отметил Гиганов.

Богдан Гиганов внесен в базу "Миротворца" Facebook Богдана Гиганова

"Для меня это что-то наподобие Оскара. Спасибо любимой маме", – добавил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутат городского совета Одессы Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1". После этого его приемная подверглась нападению, а депутат, включив режим "патриота", покрасил ее фасад в цвета украинского флага.

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