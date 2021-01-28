На Одещині через негоду перекрили трасу на Київ, десятки сіл залишилися без світла. Фото

В Одесі через погіршення погоди, коли на дорогах утворилися снігові замети замети й ожеледиця, різні травми отримали 58 осіб. Водночас понад сто населених пунктів в області залишаються без світла – до деяких не можуть дістатися ремонтники.

Також дорожникам довелося перекрити для легкового транспорту трасу Одеса – Київ. Про прецедент повідомляє місцеве видання "Думська" із посиланням на дані мерії міста (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що травмованих у результаті негоди могло бути і більше, але тільки 58 жителів за минулу добу звернулися в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці. Семеро були госпіталізовані.

Негода в Одесі "Думська"

"Двоє людей постраждали під час падіння дерев, із них одна була доставлена у відділення нейрохірургії", – йдеться в повідомленні.

Водночас 123 населені пункти області й чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду. У ДТЕК "Одеські електромережі" заявили, що над усуненням наслідків аварій працювали 97 бригад, зокрема 30 в Одесі. Це 317 фахівців та 119 одиниць техніки.

123 населені пункти Одещини залишилися без світла "Думська"

"Наші хлопці, незважаючи на сніг і вітер, працювали всю ніч. Техніка застрявала в снігових заметах, і до деяких місць обривів та інших пошкоджень ми дістатися просто не можемо", – пояснили в пресслужбі компанії.

Негода на Одещині "Думська"

В управлінні патрульної поліції Одеської області додали, що через негоду було тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту на автодорозі М-05 Одеса – Київ.

Рух на автодорозі М-05 Одеса – Київ було обмежено "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL: